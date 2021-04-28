Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
28 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»

В Москве прошел светский показ фильма открытия ММКФ 2021
25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий
Фото: Геннадий Авраменко, Ксения Угольникова

В кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы состоялась премьера военного приключенческого фильма «Девятаев».

Картину первым зрителям представили режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, продюсеры Игорь Угольников и Игорь Мишин, исполнитель главной роли Павел Прилучный, а также Евгений Серзин, Никита Кологривый, Олег Чугунов, Дмитрий Лысенков, Максим Ханжов и другие.

Премьеру посетил Александр Девятаев — сын летчика-героя, чья история и легла в основу сценария, — консультировавший создателей фильма.

Гостями премьеры и первыми зрителями картины стали Станислав Дужников, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Гоша Куценко, Екатерина Мцитуридзе, DJ ГрувЕлена Темникова и другие знаменитости.

Девятаев
2021/Россия12+драмабиографиявоенныйисторическийприключения

Напомним, «Девятаев» открыл Московский международный кинофестиваль. В широкий прокат картина о сбежавшем из фашистского плена на угнанном самолете летчике Михаиле Девятаеве выйдет 29 апреля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Станислав Дужников
Тимур Бекмамбетов
Янковский и Фомина представили сериал «Контейнер»
Николай Расторгуев
Никита Кологривый
Киркоров и Бурунов поддержали Петрова на премьере
Елена Темникова
Дмитрий Лысенков
Рекорд Хопкинса и триумф разнообразия: как прошел «Оскар 2021»
Павел Прилучный
Девятаев
Главные победители «Оскара» за всю историю: 90 роскошных фото
Олег Чугунов
Игорь Угольников
От Асмус до Линдеманна и Узерли: звезды на открытии ММКФ 2021
Евгений Серзин
Гоша Куценко
Семенович и Курцын представили совместный фильм
Олег Газманов
Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра
Шпица, Бурунов, Харламов на премьере фильма Гая Ричи
Мороз, Пересильд, Толстоганова представили новый сериал
Козловский и Акиньшина представили совместный фильм
Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино
Собчак с мужем, Михалкова и Литвинова на открытии кинотеатра
Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»
Толкалина с дочерью, Бондарчук, Манижа на премьере сериала
Хакамада, Судзиловская, Шаляпин и другие на кинопремьере
Виторган с возлюбленной, Вилкова, Ахмедова на кинопремьере
Водонаева, Яглыч, Гайдулян и другие на премьере «Майора Грома»
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
Водонаева, Гогунский и Гренц на премьере «Годзиллы против Конга»
Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере
Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем
Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма
Медынич, Калюжный, Стоянов представили сериал о вампирах
Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма
Безрукова, Толстоганова, Судзиловская на кинопремьере
«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли
Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд
Барановская, Успенская и Нюша: звезды на вечеринке «Жары»
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым
Аксенова и Курцын на премьере продолжения популярной комедии
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021»
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере
Нагиев, Муцениеце, Бербер: звезды на показе комедии про стендап
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
Новые трейлеры
Виво
Тизер (англ.)
Регби
Тизер
Кролик Питер 2
Дублированный трейлер №3
Девять незнакомцев
Тизер (англ.)
Выбор Фредерика Фитцелла
Дублированный трейлер
Погоня за любовью
Трейлер (англ.)
Вестсайдская история
Трейлер (рус.)
Девятаев
Трейлер №2
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Штраф в 500 тысяч рублей для водителей могут принять уже в мае Новые наказания для водителей могут принять уже в мае
Популярные темы на «Детях»
Книги ребенку 10-11 лет 224
кто же отдыхает на майские праздники? 105
Разница всего лишь только в день... 81
Пожалуйста, поддержите! 76
Hi-Tech
На архивном фото ВВС США обнаружили загадочный объект. Никто не знает, что это Странный дроноподобный самолет
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь