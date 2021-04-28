Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»

В кинотеатре « Поклонка » в Музее Победы состоялась премьера военного приключенческого фильма « Девятаев ».

Премьеру посетил Александр Девятаев — сын летчика-героя, чья история и легла в основу сценария, — консультировавший создателей фильма.

Напомним, «Девятаев» открыл Московский международный кинофестиваль. В широкий прокат картина о сбежавшем из фашистского плена на угнанном самолете летчике Михаиле Девятаеве выйдет 29 апреля.