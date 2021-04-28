Небо, самолет, Прилучный: звезды на премьере «Девятаева»

В кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы состоялась премьера военного приключенческого фильма «Девятаев».
Картину первым зрителям представили режиссеры Тимур Бекмамбетов и Сергей Трофимов, продюсеры Игорь Угольников и Игорь Мишин, исполнитель главной роли Павел Прилучный, а также Евгений Серзин, Никита Кологривый, Олег Чугунов, Дмитрий Лысенков, Максим Ханжов и другие.
Премьеру посетил Александр Девятаев — сын летчика-героя, чья история и легла в основу сценария, — консультировавший создателей фильма.
Гостями премьеры и первыми зрителями картины стали Станислав Дужников, Николай Расторгуев, Олег Газманов, Гоша Куценко, Екатерина Мцитуридзе, DJ Грув, Елена Темникова и другие знаменитости.
Напомним, «Девятаев» открыл Московский международный кинофестиваль. В широкий прокат картина о сбежавшем из фашистского плена на угнанном самолете летчике Михаиле Девятаеве выйдет 29 апреля.