Сериал «Как я встретил вашу маму» получит сиквел

Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» | Источник: Legion-Media.ru

Сервис онлайн-видео Hulu анонсировал продолжение сериала «Как я встретил вашу маму». Об этом пишет журнал Variety.

По данным издания, главную роль в нем исполнит актриса Хилари Дафф. Сиквел будет носить название «Как я встретила вашего папу», его главной героиней станет женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну о своем знакомстве с его отцом в 2021 году.

Хилари Дафф | Источник: Legion-Media.ru

При этом издание не уточняет, каким образом шоу будет связано с оригинальным сериалом.