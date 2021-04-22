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22 апреля 2021, ТАССновость

Сериал «Как я встретил вашу маму» получит сиквел

Его героиня будет рассказывать сыну о своем знакомстве с его отцом в 2021 году
Кадр из сериала «Как я встретил вашу маму» | Источник: Legion-Media.ru

Сервис онлайн-видео Hulu анонсировал продолжение сериала «Как я встретил вашу маму». Об этом пишет журнал Variety.

По данным издания, главную роль в нем исполнит актриса Хилари Дафф. Сиквел будет носить название «Как я встретила вашего папу», его главной героиней станет женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну о своем знакомстве с его отцом в 2021 году.

Хилари Дафф | Источник: Legion-Media.ru

При этом издание не уточняет, каким образом шоу будет связано с оригинальным сериалом.

Сценаристами и продюсерами шоу выступят Элизабет Бергер и Исаак Аптакер, известные по работе над драматическим телесериалом «Это мы» и телесериалом «С любовью, Виктор». Над проектом также будут работать создатели «Как я встретил вашу маму» Крейг Томас и Картер Бейз.

7.8
Как я встретил вашу маму
2005/США16+комедия
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