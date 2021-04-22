Сериал «Как я встретил вашу маму» получит сиквел

Сервис онлайн-видео Hulu анонсировал продолжение сериала «Как я встретил вашу маму». Об этом пишет журнал Variety.
По данным издания, главную роль в нем исполнит актриса Хилари Дафф. Сиквел будет носить название «Как я встретила вашего папу», его главной героиней станет женщина по имени Софи, которая рассказывает сыну о своем знакомстве с его отцом в 2021 году.
При этом издание не уточняет, каким образом шоу будет связано с оригинальным сериалом.
Сценаристами и продюсерами шоу выступят Элизабет Бергер и Исаак Аптакер, известные по работе над драматическим телесериалом «Это мы» и телесериалом «С любовью, Виктор». Над проектом также будут работать создатели «Как я встретил вашу маму» Крейг Томас и Картер Бейз.