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22 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Ланская снялась в неожиданном образе в новом сериале мужа

Актриса призналась, что такой роли, как в сериале «Немцы», она еще не играла
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Одним из первых оригинальных проектов нового онлайн-кинотеатра KION станет остросюжетная драма «Немцы», вошедшая также в специальную программу 43-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Первая серия. Дубль второй». 

В основу сценария лег одноименный роман современного писателя Александра Терехова, отмеченный многими престижными литературными премиями, в частности «Национальный бестселлер», «Большая книга» и «Русский букер».

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В центре сюжета — честный журналист и писатель (Евгений Коряковский), взгляды которого всегда были слишком оппозиционны для газеты и города, в котором он живет. Однако из-за череды жизненных неурядиц (потеря работы, долги по ипотеке, проблемы с дочерью) он решает перейти на ту сторону, с которой боролся всю жизнь, но где платят большие деньги. Так он устраивается пресс-атташе администрации города. Герой старается сохранить верность своим принципам, но границы между хорошим и плохим очень быстро стираются.

Режиссером сериала стал Стас Иванов, а его супруга, Валерия Ланская, исполнила одну из ключевых ролей. Ее героиня — подруга главного героя, журналист-криминалист Алла, которая берет на себя смелость за спиной друга вести собственное расследование произошедших в городе убийств. По признанию актрисы, для образа примерившей брекеты и очки, ей досталась очень яркая героиня:

Я обожаю работать со своим мужем. Обожаю! И было огромным удовольствием рискнуть вместе. Он дал мне возможность сыграть то, что прежде в кино я не играла. Характерная роль. Хулиганство. Такой меня в кино еще не видели!
Валерия Ланская

Помимо Коряковского и Ланской, в сериале появятся Дарья Урсуляк, Максим Стоянов, Виталий Коваленко, Владимир Устюгов, Денис Власенко и другие.

На большом экране в рамках ММКФ зрители увидят сериал «Немцы» 25 апреля. С 28 апреля он будет доступен для просмотра на платформе KION. Позже драму покажут на канале НТВ.

Немцы
2021/Россия16+драма
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