25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей

@felixir_
You guys got me wondering...should I ##cosplay ? 😉 ##potterhead ##cosplay ##potter ##fyp ##foryou ##viral ##gryffondor♬ оригинальный звук Felix Lalo
25-летний житель Франции Феликс Лало снимает видео, которые набирают в TikTok миллионы просмотров — и все благодаря его сходству с Гарри Поттером.
По словам самого тиктокера, он осознал его не так давно — когда на самоизоляции увлекся книгами и фильмами о мальчике-волшебнике:
Первую книгу я прочел еще в детстве, а спустя годы наконец оценил всю серию. Тогда эта история заиграла для меня новыми красками. Добавим сюда заточение дома из-за карантина, и вот я уже сижу в TikTok и снимаю ролики про своего двойника.
В своих роликах Феликс развивает образ: например, представляет, что было бы, если бы Поттер учился не в Гриффиндоре, а в Слизерине.
Кроме того, он нередко объединяется с другими блогерами — двойниками героев поттерианы.
Феликс Лало — не первый блогер, поразивший пользователей соцсетей сходством с популярным героем. Так, в 2018 году прославилась 9-летняя Эмми Аллан из Великобритании, выглядевшая в точности как Гермиона Грэйнджер, а годом ранее на себя обратила внимание американка, внешне неотличимая от Эммы Уотсон в ее самой известной роли.
Напомним, о юном волшебнике со шрамом, чью историю в семи книгах рассказала британская писательница Джоан Роулинг, с 2001 по 2011 год было снято восемь фильмов: «Гарри Поттер и философский камень», «Гарри Поттер и тайная комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и кубок огня», «Гарри Поттер и орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I», «Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II».