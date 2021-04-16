25-летний двойник Гарри Поттера стал звездой соцсетей

25-летний житель Франции Феликс Лало снимает видео, которые набирают в TikTok миллионы просмотров — и все благодаря его сходству с Гарри Поттером.

По словам самого тиктокера, он осознал его не так давно — когда на самоизоляции увлекся книгами и фильмами о мальчике-волшебнике:

Первую книгу я прочел еще в детстве, а спустя годы наконец оценил всю серию. Тогда эта история заиграла для меня новыми красками. Добавим сюда заточение дома из-за карантина, и вот я уже сижу в TikTok и снимаю ролики про своего двойника.

В своих роликах Феликс развивает образ: например, представляет, что было бы, если бы Поттер учился не в Гриффиндоре, а в Слизерине.

Кроме того, он нередко объединяется с другими блогерами — двойниками героев поттерианы.