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14 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Козловский и Акиньшина представили совместный фильм

Актер представил свою вторую режиссерскую работу — фильм об аварии в Чернобыле
49
фотографий
49
фотографий
49
фотографий

В Москве прошла премьера фильма «Чернобыль». По красной дорожке прошли режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский и его партнерши по кадру Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, а также продюсер Александр Роднянский.

Первыми зрителями фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС стали Федор Бондарчук, Юлия Барановская, Олеся Судзиловская, Мария Андреева, Дарья Повереннова, Елена Борщева, Алена Михайлова, Алексей Агранович, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым и многие другие звезды российского кино и телевидения.

Примечательно, что поддержать Козловского на премьере пришел Александр Петров — как стало известно ранее, в скором времени актеры вместе появятся на экране в картине Валерия Тодоровского «Надвое». Также мероприятие посетила Елизавета Боярская — бывшая однокурсница и коллега Данилы Козловского по Малому драматическому театру.

5.7
Чернобыль
2021/Россия16+драматриллеристорический
Моя оценка

Представляя картину первым зрителям со сцены, режиссер поблагодарил съемочную группу и актеров фильма. Его слова приводит ТАСС:

Спасибо за вашу энергию, любовь, веру в нас и в материал. Я хочу также сказать огромное спасибо нашим артистам, которые чувствовали большую ответственность по отношению к своим героям и к этому времени, которые инвестировали в картину свою душу и сердце.
Данила Козловский

Фильм «Чернобыль» рассказывает об одном из эпизодов ликвидации трагической аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Алексей — пожарный, который вместе с инженером Валерой и военным водолазом Борисом отправляется на смертельно опасную миссию, когда времени на разработку четкого плана почти нет. Героям предстоит спуститься в самое пекло и, рискуя своими жизнями, предотвратить глобальную катастрофу.

Картина появится в кинотеатрах 15 апреля.

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