Козловский и Акиньшина представили совместный фильм

В Москве прошла премьера фильма «Чернобыль». По красной дорожке прошли режиссер и исполнитель главной роли Данила Козловский и его партнерши по кадру Оксана Акиньшина, Равшана Куркова, а также продюсер Александр Роднянский.
Первыми зрителями фильма о катастрофе на Чернобыльской АЭС стали Федор Бондарчук, Юлия Барановская, Олеся Судзиловская, Мария Андреева, Дарья Повереннова, Елена Борщева, Алена Михайлова, Алексей Агранович, Ксения Собчак с супругом Константином Богомоловым и многие другие звезды российского кино и телевидения.
Примечательно, что поддержать Козловского на премьере пришел Александр Петров — как стало известно ранее, в скором времени актеры вместе появятся на экране в картине Валерия Тодоровского «Надвое». Также мероприятие посетила Елизавета Боярская — бывшая однокурсница и коллега Данилы Козловского по Малому драматическому театру.
Представляя картину первым зрителям со сцены, режиссер поблагодарил съемочную группу и актеров фильма. Его слова приводит ТАСС:
Спасибо за вашу энергию, любовь, веру в нас и в материал. Я хочу также сказать огромное спасибо нашим артистам, которые чувствовали большую ответственность по отношению к своим героям и к этому времени, которые инвестировали в картину свою душу и сердце.
Фильм «Чернобыль» рассказывает об одном из эпизодов ликвидации трагической аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Алексей — пожарный, который вместе с инженером Валерой и военным водолазом Борисом отправляется на смертельно опасную миссию, когда времени на разработку четкого плана почти нет. Героям предстоит спуститься в самое пекло и, рискуя своими жизнями, предотвратить глобальную катастрофу.
Картина появится в кинотеатрах 15 апреля.