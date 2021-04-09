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9 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Психотерапевт назвал фильмы для борьбы с депрессивным состоянием

Специалист перечислил картины, которые помогут найти ответы на сложные вопросы и преодолеть тяжелые жизненные ситуации
Мэттью Макконахи в фильме «Интерстеллар»

Просмотр фильмов является отдельным направлением в психотерапевтической практике, благодаря которому специалисты помогают людям справиться с проблемами, рассказал РИА «Новости» психотерапевт сервиса «СберЗдоровье» Гурген Хачатурян.

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Он отметил, что большое количество фильмов посвящено одним и тем же проблемам, которые некоторым кажутся неразрешимыми. А киносеанс может подсказать человеку путь для поиска самостоятельного ответа.

Специалист указал, что для наполнения жизни радостным контентом подойдут комедии. Чтобы найти ответ на вопросы о жизни и смерти, любви, дружбе и близости, можно посмотреть «Малыш», «Большой», «Выходной день Ферриса Бьюлера», «Клуб "Завтрак"».

Людям, попавшим в сложные жизненные ситуации, Хачатурян посоветовал посмотреть «Пока не сыграл в ящик», «Гравитация», «Интерстеллар». А такие фильмы, как «Игры разума», «... а в душе я танцую», «Общество мертвых поэтов», «1+1», покажут людям, что они не одиноки в своих проблемах.

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