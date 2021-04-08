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8 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Леди Гага в свадебном платье снимается в фильме «Гуччи»

Звезда попала в объективы папарацци во время работы над сценой венчания
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В Италии продолжаются съемки фильма Ридли Скотта «Гуччи», рассказывающего об убийстве Маурицио Гуччи. Одну из главных героинь — жену, а впоследствии вдову легендарного дизайнера — играет Леди Гага, как и ее коллеги по съемкам, Джаред Лето, Адам Драйвер, Аль Пачино, регулярно попадающая в объективы папарацци.

На свежих фото звезда появилась в свадебном платье с длинным шлейфом и пышной фатой. Съемки сцены венчания проходили в Риме.

Сюжет биографической ленты строится вокруг бывшей жены Маурицио Патриции Реджани, обвиненной в убийстве экс-супруга после того, как узнала о его измене. В основу сценария легла книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Напомним, работа над фильмом началась в марте в итальянских Альпах. Затем съемочная группа переместилась в Милан, где к команде присоединился Джаред Лето, поразивший своим преображением ради роли.

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