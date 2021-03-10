Леди Гага и Адам Драйвер играют супругов: первые фото со съемок

В Италии сейчас проходят съемки криминальной драмы Ридли Скотта «Гуччи». Исполнители главных ролей — Леди Гага и Адам Драйвер — попали в объективы папарацци во время работы на съемочной площадке в итальянских Альпах.

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В биографической картине актеры играют супругов — Маурицио Гуччи и Патрицию Реджани. Сюжет ленты строится вокруг героини Гаги, которая обвиняется в убийстве супруга после того, как узнала о его измене. В основу сценария легла книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Помимо Гаги и Драйвера, роли в фильме исполняют Джаред Лето, Аль Пачино, Джек Хьюстон, Джереми Айронс и другие. Съемки стартовали в феврале 2021 года в Риме.