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17 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото

Актер был замечен на съемочной площадке драмы «Гуччи» в неузнаваемом виде
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Актер и музыкант Джаред Лето присоединился к работе над новой криминальной драмой Ридли Скотта «Гуччи», съемки которой из итальянских Альп переместились в Милан. На фото, сделанных папарацци, артист, в декабре отметивший 49-летие, выглядит практически неузнаваемым из-за «состарившего» его грима, накладных усов и парика с большой залысиной.

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По предположениям СМИ, Лето играет в картине бывшего вице-президента и управляющего директора Gucci Паоло Гуччи — двоюродного брата Маурицио Гуччи, вокруг истории которого и разворачиваются события фильма.

Сюжет биографической ленты строится вокруг бывшей жены Маурицио Патриции Реджани, обвиненной в убийстве экс-супруга после того, как узнала о его измене. В основу сценария легла книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».

Помимо Лето, роли в фильме исполняют Леди Гага и Адам Драйвер (они играют супругов Маурицио Гуччи и Патрицию Реджани), а также Аль Пачино, Джек Хьюстон, Джереми Айронс и другие. Съемки стартовали в феврале 2021 года в Риме.

Российская премьера драмы «Гуччи» запланирована на 25 ноября.

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