49-летний Лето «состарился» для роли: первые фото

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Актер и музыкант Джаред Лето присоединился к работе над новой криминальной драмой Ридли Скотта «Гуччи», съемки которой из итальянских Альп переместились в Милан. На фото, сделанных папарацци, артист, в декабре отметивший 49-летие, выглядит практически неузнаваемым из-за «состарившего» его грима, накладных усов и парика с большой залысиной.

По предположениям СМИ, Лето играет в картине бывшего вице-президента и управляющего директора Gucci Паоло Гуччи — двоюродного брата Маурицио Гуччи, вокруг истории которого и разворачиваются события фильма.

Сюжет биографической ленты строится вокруг бывшей жены Маурицио Патриции Реджани, обвиненной в убийстве экс-супруга после того, как узнала о его измене. В основу сценария легла книга Сары Гей Форден «Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности».