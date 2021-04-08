Порошина и Балуев вместе снялись в сериале: первые кадры

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На канале НТВ готовится премьера новой остросюжетной ретродрамы «Золото Лагина» с Александром Балуевым в главных ролях.

Сюжет сериала развернется в 1980-е годы. Главный герой — председатель прогрессивной золотодобывающей артели Иван Лагин (Балуев), перешедший дорогу министерским аппаратчикам: он не делится с ними деньгами, но при этом платит большие зарплаты рабочим.

Чтобы отобрать у Лагина прииск и дело всей его жизни, в ход идут все средства: административные уловки, подкуп, нападения бандитов. В итоге Лагин оказывается в тюрьме, и на защиту семейного бизнеса встают его сыновья — Антон (Владимир Веревочкин) и Матвей (Алексей Кирсанов). Также в сериале снимались Мария Порошина, Алексей Шевченков и другие.

Съемки проходили в Свердловской области. Авторы сериала обещают зрителям изобилие экшена, погонь и перестрелок. Отмечается, что часть сцен была снята с участием профессиональных каскадеров.