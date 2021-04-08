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8 апреля 2021, Кино Mail.ruновость

Названа худшая супергеройская франшиза всех времен

Рейтинг составлен на основе оценок кинокритиков
Кристофер Рив в фильме «Супермен» | Источник: Legion-Media.ru

Критики выбрали худшую супергеройскую франшизу всех времен. Об этом сообщает MovieWeb.

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Согласно исследованию, в рамках которого рассматривались оценки на сайте Rotten Tomatoes, наиболее неудачной названа история о Супермене. Самые низкие рейтинги оказались у таких фильмов, как «Супермен 3» и «Супермен 4: В поисках мира».

Несмотря на успех серии «Темный рыцарь», вторую строчку заняли проекты о Бэтмене. Отмечается, что вопреки стараниям режиссера Кристофера Нолана ленты об этом персонаже в среднем получили невысокий рейтинг из-за провальных картин вроде «Бэтмен и Робин».

Замкнули тройку антирейтинга фильмы о расширенной вселенной DC. По мнению критиков, наиболее неудачными проектами этой франшизы стали «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости» и «Отряд самоубийц».

Рейтинг лучших супергеройских франшиз возглавили «Суперсемейка», «Стражи Галактики», «Первый мститель», «Мстители» и «Дэдпул».

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