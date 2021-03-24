Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом»

«Первый канал» объявил о запуске нового медицинского шоу «Доктора против Интернета». Ведущей программы стала Мария Аронова.
В каждом выпуске проекта будут встречаться две команды: профессиональные врачи и простые люди, интересующиеся медициной. Задача участников — поставить правильный диагноз пациенту. При этом «не медики» получат неограниченный доступ к интернету, а специалисты смогут пользоваться только своими знаниями.
Хотя в рамках шоу «диванные эксперты» могут одержать победу над профессионалами, создатели программы подчеркивают, что доверять здоровье следует только специалистам. Мария Аронова отметила:
Любые проблемы со здоровьем нужно «нести» врачу. Цель нашей программы — подчеркнуть значимость этой профессии. Да, в интернете можно найти ответы на все вопросы, но ни в коем случае не надо заниматься самолечением.
Премьера шоу «Доктора против Интернета» состоится на «Первом канале» 4 апреля в 13.55.