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24 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Мария Аронова стала ведущей нового шоу на «Первом»

В передаче профессиональные доктора и сразятся с «диванными экспертами», интересующимися медициной
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«Первый канал» объявил о запуске нового медицинского шоу «Доктора против Интернета». Ведущей программы стала Мария Аронова.

В каждом выпуске проекта будут встречаться две команды: профессиональные врачи и простые люди, интересующиеся медициной. Задача участников — поставить правильный диагноз пациенту. При этом «не медики» получат неограниченный доступ к интернету, а специалисты смогут пользоваться только своими знаниями.

Хотя в рамках шоу «диванные эксперты» могут одержать победу над профессионалами, создатели программы подчеркивают, что доверять здоровье следует только специалистам. Мария Аронова отметила:

Любые проблемы со здоровьем нужно «нести» врачу. Цель нашей программы — подчеркнуть значимость этой профессии. Да, в интернете можно найти ответы на все вопросы, но ни в коем случае не надо заниматься самолечением.
Мария Аронова

Премьера шоу «Доктора против Интернета» состоится на «Первом канале» 4 апреля в 13.55.

Доктора против Интернета
2021/Россияток-шоушоу о здоровье
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Мария Аронова
Доктора против Интернета
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