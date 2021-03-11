«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли

Для этой роли я похудел на двенадцать кило: сидел на рисе и воде. Во время съемок у меня от напряжения порой немели губы. Я снимался в робе, меня под ней обматывали целлофаном: в Питере и Кронштадте, где проходили съемки, было дико холодно.