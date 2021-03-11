«Сидел на рисе и воде»: Прилучный похудел на 12 кг ради роли

Российский актер Павел Прилучный сбросил 12 килограммов ради роли советского летчика Михаила Девятаева, совершившего в 1945 году побег из немецкого концлагеря на угнанном самолете. О съемках в исторической драме Тимура Бекмамбетова «Девятаев» артист рассказал в интервью «Российской газете».
По словам Прилучного, чтобы быть убедительным в роли узника концлагеря, весившего к моменту побега 40 килограммов, ему пришлось соблюдать строгую диету. Актер рассказал:
Для этой роли я похудел на двенадцать кило: сидел на рисе и воде. Во время съемок у меня от напряжения порой немели губы. Я снимался в робе, меня под ней обматывали целлофаном: в Питере и Кронштадте, где проходили съемки, было дико холодно.
Фильм расскажет историю героя Советского Союза Михаила Девятаева, который полгода провел в нацистском лагере смерти Заксенхаузен. 8 февраля 1945 года группа советских военнопленных из десяти человек захватила немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 и совершила на нем побег из концлагеря. Пилотировал судно Девятаев.
Помимо Прилучного, в драме снялись Павел Чинарев, Кирилл Плетнев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков. Кресло режиссера с Бекмамбетовым разделил Сергей Трофимов.
Премьера картины «Девятаев» запланирована на конец апреля 2021-го.