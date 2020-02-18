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18 февраля 2020, Кино Mail.ruновость

Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова

Актер воплотит на экране роль героя Советского Союза Михаила Девятаева
Павел Прилучный | Источник: Legion-Media.ru

32-летний Павел Прилучный исполнит главную роль в фильме Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2. Побег из ада». Актер сыграет советского летчика Михаила Девятаева, который в феврале 1945 года сбежал из фашистского концлагеря на угнанном бомбардировщике. Помимо Прилучного, в картине снимутся Павел Чинарев, Кирилл Плетнев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков. Кресло режиссера с Бекмамбетовым разделит Сергей Трофимов.

Это первый полнометражный фильм, который производится в вертикальной версии, предназначенной для просмотра на мобильных телефонах. Прилучный отметил:

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Фильм формирует новую эпоху большого кинематографа — ни один зритель еще не смотрел кино так.
Павел Прилучный

Бекмамбетов добавил, что люди все чаще смотрят кино онлайн, в том числе на мобильных телефонах, что удобнее делать именно в вертикальном формате. «Многие даже сейчас смотрят видео, не разворачивая телефон, в маленьком окошке горизонтального плеера. Думаю, мы первая, но не единственная команда, которая будет снимать полнометражные вертикальные фильмы», — пояснил режиссер и продюсер.

Картина основана на книге героя Советского Союза Михаила Девятаева «Побег из ада». Команду фильма консультирует сын летчика, Александр Девятаев.

Премьера запланирована на февраль 2021 года.

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