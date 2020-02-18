Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова

32-летний Павел Прилучный исполнит главную роль в фильме Тимура Бекмамбетова «ФАУ-2. Побег из ада». Актер сыграет советского летчика Михаила Девятаева, который в феврале 1945 года сбежал из фашистского концлагеря на угнанном бомбардировщике. Помимо Прилучного, в картине снимутся Павел Чинарев, Кирилл Плетнев, Тимофей Трибунцев, Алексей Филимонов, Дмитрий Лысенков. Кресло режиссера с Бекмамбетовым разделит Сергей Трофимов.
Это первый полнометражный фильм, который производится в вертикальной версии, предназначенной для просмотра на мобильных телефонах. Прилучный отметил:
Фильм формирует новую эпоху большого кинематографа — ни один зритель еще не смотрел кино так.
Бекмамбетов добавил, что люди все чаще смотрят кино онлайн, в том числе на мобильных телефонах, что удобнее делать именно в вертикальном формате. «Многие даже сейчас смотрят видео, не разворачивая телефон, в маленьком окошке горизонтального плеера. Думаю, мы первая, но не единственная команда, которая будет снимать полнометражные вертикальные фильмы», — пояснил режиссер и продюсер.
Картина основана на книге героя Советского Союза Михаила Девятаева «Побег из ада». Команду фильма консультирует сын летчика, Александр Девятаев.
Премьера запланирована на февраль 2021 года.