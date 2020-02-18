Прилучный получил главную роль в новом фильме Бекмамбетова

Бекмамбетов добавил, что люди все чаще смотрят кино онлайн, в том числе на мобильных телефонах, что удобнее делать именно в вертикальном формате. «Многие даже сейчас смотрят видео, не разворачивая телефон, в маленьком окошке горизонтального плеера. Думаю, мы первая, но не единственная команда, которая будет снимать полнометражные вертикальные фильмы», — пояснил режиссер и продюсер.