Барановская, Успенская и Нюша: звезды на вечеринке «Жары»

В Москве в преддверии церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» прошла звездная вечеринка. Мероприятие посетили Любовь Успенская, Нюша, Анита Цой, Жасмин, исполнители Эмин Агаларов, Григорий Лепс, Яна Кошкина, звезда шоу Comedy Woman Елена Борщева, Анатолий Цой и многие другие. Вели мероприятие Юлия Барановская и Константин Тарасюк.
Как отмечают организаторы премии, на грядущей церемонии вручения награды зрителям представят более 20 музыкальных номеров от популярных артистов. На концерте, среди прочих, выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Максим Фадеев, Светлана Лобода, Александр Ревва, Егор Крид, Валерий Меладзе, Макс Барских, Юлия Зиверт. Ведущими мероприятия станут Ксения Собчак и Константин Богомолов.
Церемония вручения премии «Жара Music Awards» состоится 4 апреля в Crocus City Hall. В 2020 году мероприятие не смогли провести из-за пандемии коронавируса.