Шоу «Танцы» возвращается в эфир после перерыва

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Телеканал ТНТ возобновил съемки финального сезона шоу «Танцы», которые были приостановлены осенью из-за пандемии. Зрители увидят этап концертов. По их итогам определится последний победитель проекта.

В текущем сезоне наставники и члены жюри — Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова — набирают в команды по восемь участников. Главный приз шоу составляет 5 млн руб. Продюсер Вячеслав Дусмухаметов отметил:

«Танцы» навсегда изменили отношение к танцевальной культуре в России, создали индустрию, в которую вовлечены десятки тысяч, для которых танцы стали делом жизни.

Шоу талантов «Танцы» выходит с 2014 года. Участники борются за звание лучшего танцора страны. Ведущая проекта — гимнастка Ляйсан Утяшева. Текущий сезон стартовал в августе 2020-го и должен стать последним для передачи. В ноябре съемки были приостановлены из-за пандемии коронавируса.