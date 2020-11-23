Съемки шоу «Танцы» приостановили из-за коронавируса

Съемки шоу «Танцы» на ТНТ поставили на паузу. Причиной стала пандемия коронавируса. Генеральный продюсер Comedy Club Production Вячеслав Дусмухаметов пояснил:
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Москве мы приняли решение приостановить съемки шоу. Здоровье людей, которые создают этот масштабный проект, и участников стоит для нас на первом месте!
По словам продюсера, возобновить съемки планируется в начале 2021 года. «Мы обязательно поставим красивую точку в последнем сезоне проекта!» — добавил он.
Шоу талантов «Танцы» выходит с 2014 года. Участники шоу образуют команды, у которых есть наставники — известные танцоры и хореографы Мигель, Егор Дружинин, Татьяна Денисова (они же — члены жюри). Ведущая проекта — гимнастка Ляйсан Утяшева. Текущий сезон шоу должен стать последним.