Новый сезон шоу «Танцы» станет последним

Телеканал ТНТ объявил кастинг в новый сезон шоу « Танцы ». Об этом в инстаграме рассказал один из членов жюри проекта, Мигель . Очередная часть шоу станет последней.

Если вы боялись, стеснялись, думали, что еще не время, — теперь время точно пришло!

Кандидатам на участие в заключительном сезоне проекта предлагают заполнить анкету на сайте телеканала. К кастингу допускаются люди от 16 до 35 лет. Смотры будут проходить в 13 городах России, а также в Минске и Алматы, когда закончатся ограничения, связанные с пандемией коронавируса.