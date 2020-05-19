Новый сезон шоу «Танцы» станет последним

Телеканал ТНТ объявил кастинг в новый сезон шоу «Танцы». Об этом в инстаграме рассказал один из членов жюри проекта, Мигель. Очередная часть шоу станет последней.
В новости на сайте канала подчеркивается:
Если вы боялись, стеснялись, думали, что еще не время, — теперь время точно пришло!
Кандидатам на участие в заключительном сезоне проекта предлагают заполнить анкету на сайте телеканала. К кастингу допускаются люди от 16 до 35 лет. Смотры будут проходить в 13 городах России, а также в Минске и Алматы, когда закончатся ограничения, связанные с пандемией коронавируса.
«Танцы» — российский танцевальный проект, в котором талантливые участники образуют команды. В программе есть наставники — известные танцоры и хореографы. Шоу выходит на ТНТ с 2014 года. Ведущая проекта — Ляйсан Утяшева, членами жюри, помимо Мигеля, являются Егор Дружинин и Татьяна Денисова. Дата премьеры последнего сезона пока неизвестна.