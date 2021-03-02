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2 марта 2021, Lenta.Ruновость

Звезда «Ворониных» высказался о причине закрытия сериала

Ситком стартовал в эфире больше десяти лет назад
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Звезда сериала «Воронины» Георгий Дронов высказался о закрытии ситкома в интервью RT. По словам артиста, основной причиной завершения шоу стала смерть Бориса Клюева, который исполнял одну из главных ролей:

Окончание съемок было связано с уходом из жизни нашего любимого [экранного] папы, Бориса Владимировича Клюева. И может быть, если бы не это, мы еще что-то сделали бы в рамках той истории. Жалко, что все закончилось так.
Георгий Дронов
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Дронов назвал «Ворониных» наиболее «большим, долгоиграющим, масштабным проектом» в своей карьере. По его мнению, работа в сериале дала ему очень многое. «Когда проект закончился, я понял, что привык к нему как к неотъемлемой части своей жизни. И теперь я называю последующее время жизнью после „Ворониных“», — признается актер.

При этом, несмотря на то, что его персонаж из шоу Костя Воронин стал самым узнаваемым образом в фильмографии Дронова, данную роль он не считает своей любимой.

Впервые о закрытии «Ворониных» заговорили в 2019 году, однако позднее телеканал СТС, по слухам, решил продолжить съемки. После смерти Бориса Клюева продюсер Вячеслав Муругов заявил, что в сложившейся ситуации говорить о возможном продолжении ситкома тяжело.

«Воронины» стартовали на ТВ в 2009 году. Помимо Дронова и Клюева, роли исполняли Екатерина Волкова, Станислав Дужников, Анна Фроловцева, Юлия Куварзина, Мария Ильюхина, Андрей Ургант, Татьяна Орлова, Андрей Кайков и другие.

5.8
Воронины
2009/Россия16+комедиясемейный
Моя оценка

В 2017 году сериал «Воронины», являющийся ремейком американского шоу «Все любят Рэймонда», вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире.

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