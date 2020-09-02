«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева

В возрасте 76 лет из жизни ушел народный артист России и звезда «Ворониных» Борис Клюев. О его смерти сообщили в Малом театре. Актер скончался после продолжительной борьбы с раком легких. О том, что у Клюева диагностировали тяжелое заболевание, стало известно в 2018 году. В 2019-м артист подтвердил эту информацию и рассказал о лечении.
Коллеги и друзья Бориса Клюева в социальных сетях вспоминают народного артиста и скорбят о его уходе.
Коллега актера по сериалу «Воронины» Екатерина Волкова назвала Клюева своим наставником и учителем:
Приходя на съемку, мы вас все называли «папа», и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей.
Юлия Куварзина, еще одна актриса, сыгравшая в популярном комедийном сериале, тоже отреагировала на кончину артиста. Она поделилась в соцсети:
Светлая память, дорогой наш Борис Владимирович! Мы осиротели. Так горько, что ничего не поправить. Спасибо вам и вечная память!
Попрощалась с легендарным артистом и его экранная внучка Мария Ильюхина. В соцсети актриса написала:
Просто не могу поверить. Как же так, мой самый любимый дедушка. Я тебя всегда буду любить и помнить. Спасибо за все...
Режиссер «Ворониных» Александр Жигалкин также поделился болью утраты. По его словам, за десять лет работы над сериалом члены съемочной команды стали настоящей семьей:
Мне звонят и задают идиотский вопрос: «Как вы можете прокомментировать?» Что можно комментировать, когда теряешь «папу»? Большой артист, старший друг, Мастер, настоящий Мастер… Он очень мужественно сражался, мы все это видели. Светлая память.
Актер Александр Олешко тоже вспомнил о совместной работе с народным артистом. Он рассказал в инстаграме, что играл внука Бориса Клюева. «Очень добрые, теплые воспоминания от этой работы и встречи с замечательным человеком», — подчеркнул Олешко.
Почтил память Бориса Владимировича и Ефим Шифрин.
Борис Клюев наиболее известен по сериалу «Воронины», в котором исполнил роль Николая Петровича. Он также сыграл Майкрофта Холмса в серии телефильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».