Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
25 фильмов
Скоро в школу: 25 хороших фильмов про учеников и учителей
35 фильмов
Сон — для слабаков: 35 фильмов, в которых все происходит ночью
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
20 сериалов
Планы на уикенд: 20 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
2 сентября 2020, Кино Mail.ruновость

«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева

Актер скончался после продолжительной болезни
8
фотографий
8
фотографий
8
фотографий

В возрасте 76 лет из жизни ушел народный артист России и звезда «Ворониных» Борис Клюев. О его смерти сообщили в Малом театре. Актер скончался после продолжительной борьбы с раком легких. О том, что у Клюева диагностировали тяжелое заболевание, стало известно в 2018 году. В 2019-м артист подтвердил эту информацию и рассказал о лечении.

Коллеги и друзья Бориса Клюева в социальных сетях вспоминают народного артиста и скорбят о его уходе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Коллега актера по сериалу «Воронины» Екатерина Волкова назвала Клюева своим наставником и учителем:

Приходя на съемку, мы вас все называли «папа», и вы улыбались. Я плачу, как и многие другие, не хочу в это верить, но это правда. Летите и будьте с нами там, наверху, я вас очень люблю. Спасибо, что были рядом, учили, помогали, подсказывали. Вы всегда в моем сердце и в сердцах зрителей.
Екатерина Волкова

Юлия Куварзина, еще одна актриса, сыгравшая в популярном комедийном сериале, тоже отреагировала на кончину артиста. Она поделилась в соцсети:

Светлая память, дорогой наш Борис Владимирович! Мы осиротели. Так горько, что ничего не поправить. Спасибо вам и вечная память!
Во время загрузки произошла ошибка.

Попрощалась с легендарным артистом и его экранная внучка Мария Ильюхина. В соцсети актриса написала:

Просто не могу поверить. Как же так, мой самый любимый дедушка. Я тебя всегда буду любить и помнить. Спасибо за все...
Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссер «Ворониных» Александр Жигалкин также поделился болью утраты. По его словам, за десять лет работы над сериалом члены съемочной команды стали настоящей семьей:

Мне звонят и задают идиотский вопрос: «Как вы можете прокомментировать?» Что можно комментировать, когда теряешь «папу»? Большой артист, старший друг, Мастер, настоящий Мастер… Он очень мужественно сражался, мы все это видели. Светлая память.

Актер Александр Олешко тоже вспомнил о совместной работе с народным артистом. Он рассказал в инстаграме, что играл внука Бориса Клюева. «Очень добрые, теплые воспоминания от этой работы и встречи с замечательным человеком», — подчеркнул Олешко.

Почтил память Бориса Владимировича и Ефим Шифрин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Борис Клюев наиболее известен по сериалу «Воронины», в котором исполнил роль Николая Петровича. Он также сыграл Майкрофта Холмса в серии телефильмов о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Помимо этого, артист появился в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей» и «Физрук».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Охота на тигра
Мария Ильюхина
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Юлия Куварзина
Александр Олешко
Бледанс, Безрукова, дочери Меладзе на премьере в Москве
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Король шантажа
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Смертельная схватка
Умерла итальянская актриса Франка Валери
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается
Борис Клюев
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
Воронины
Ефим Шифрин
Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»
Екатерина Волкова
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Тело пропавшей без вести актрисы Наи Риверы нашли в озере
Умерла жена Джона Траволты
33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести
Памяти Эннио Морриконе: 8 бессмертных мелодий из фильмов
Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер
Повзрослевшая Маша из «Ворониных» рассказала о съемках и образе
Волкова рассказала, как ее дочь получила роль в сериале
Умерла режиссер популярных сериалов с Уизерспун и Энистон
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
Дочь Волковой и сын Лазарева снялись с родителями в сериале
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни
Водонаева, Бледанс, Безрукова на премьере с Биковичем
Сябитова, Гагарина, бойфренд Бузовой вместе снялись в телешоу
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
Пугачева, Лобода и Петров с Милославской на премьере «Льда 2»
Екатерина Волкова расплакалась на съемках шоу Леры Кудрявцевой
«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Умерла автор песни из «Друзей»
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта
Умер актер из сериала «Друзья»
Водонаева, Волкова, Галустян посетили премьеру новой «Кухни»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Екатерина Волкова показала, как делает с дочкой уроки на съемках
Тодоренко, Шепелев, Подкаминская на вручении премии ТЭФИ
Васильева, Эрнст, Ширвиндт простились с Марком Захаровым
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Волкова, Дронов и шашлыки: как снимают новые серии «Ворониных»
Порошина и Самойленко-мл. представили продолжение «Родителей»
Коллеги скорбят об ушедшей из жизни актрисе Александре Назаровой
Звезде «Ворониных» вызвали скорую на съемочную площадку
Ходченкова, Акиньшина, Шпица: звезды на кинофестивале «Короче»
Умерла актриса, озвучивавшая Минни Маус в мультфильмах Disney
Памяти Рутгера Хауэра: роли, с которыми он вошел в историю кино
Екатерина Волкова сообщила о закрытии «Ворониных»
75-летний актер «Ворониных» рассказал о борьбе с раком
Умерла 96-летняя итальянская кинодива Валентина Кортезе
Умер актер фильма «Люди в черном»
Звезда «Ворониных» показала фото со съемок шоу «Форт Боярд»
Шнуров стал ведущим новой версии шоу «Форт Боярд»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Одесситка создала фарфоровые цветы, которые не отличить от живых Невероятное мастерство
Дети
Пугачева отвела детей в школу: как это выглядело В России отмечается День знаний
Леди
В моду резко ворвались слаксы: что это такое и как носить (фото) Стилист Ксения Ионова предлагает расширить горизонты и не носить одно и то же. Читай обзор самых актуальных брюк.
Hi-Tech
Неожиданно. Bluetooth признали опасным Если не выключать Bluetooth, можно не только быстрее разрядить телефон
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь