Продюсер рассказал о будущем «Ворониных» после смерти Клюева

Борис Клюев в сериале «Воронины»

Генеральный директор «СТС Медиа» и продюсер Вячеслав Муругов рассказал о знакомстве с Борисом Клюевым, совместной работе с актером, а также поделился мыслями о будущем сериала «Воронины» после кончины народного артиста РФ. В беседе с «Пятым каналом» продюсер отметил, что для сериала Клюев был «несущей стеной» и «на нем вообще все держалось».

5.8 Воронины 2009 / Россия 16+ комедия семейный Моя оценка Хочу посмотреть

Новость о том, что Бориса Владимировича не стало, пришла тогда, когда СТС вел переговоры о контрактах по поводу продолжения «Ворониных». Муругов сообщил, что планировалось снять еще не менее двух сезонов, но теперь о будущем проекта, который он считает брендообразующим для холдинга, говорить преждевременно:

Конечно, мы думали о продолжении, были планы, но сейчас мы соболезнуем и скорбим, так как за эти годы поняли, что стали семьей. Для нас это большая утрата. Поэтому что будет дальше с проектом, мы будем решать потом.

Продюсер добавил, что «сейчас главный вопрос — как-то мысленно и физически помочь родным, близким, быть в эти минуты рядом».

Ситком «Воронины», где Клюев играл одну из главных ролей, выходит с 2009 года. В 2017 году «Воронины» попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный адаптированный проект в истории ТВ.