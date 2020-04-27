Назван победитель шоу «Маска»

Анатолий Цой, экс-участник группы MBAND, cтал победителем шоу «Маска» на телеканале НТВ. На сцену Цой выходил в костюме Льва. Выступление артиста с финальной песней Feeling Good высоко оценили члены жюри — Валерия, Филипп Киркоров, Регина Тодоренко, Гарик Мартиросян и Тимур Родригез. Тодоренко отметила:
У вас такой потенциал огромный. Я надеюсь, что вы будете популярны не только в России и Казахстане, пускай ваша популярность разойдется по всему миру. Не растратьте это, найдите свою музыку — и пускай она станет вечной.
Сам Цой отметил, что шоу помогло ему взглянуть на себя по-новому. Он рассказал:
Безусловно, моя победа — это заслуга всей команды. Редакторы, которые подбирали музыкальный материал, режиссеры и хореографы, которые ставили номера, — таких постановок я еще нигде не видел, даже на зарубежных шоу. Это грандиозно! Я могу сказать, что я приложил максимум усилий, и, чтобы номер получился, я каждый раз выжимал из себя все соки.
Другими финалистами конкурса стали Лариса Долина (Олень), участница группы «Винтаж» Анна Плетнева (Попугай) и экс-солистка группы «Сливки» Карина Кокс (Волк). Особенно жюри отметили выступления Долиной. Киркоров назвал ее «великой и потрясающей», а Валерия — «совершенно уникальной».
«Маска» — российская адаптация популярного международного формата The Masked Singer. Проект стартовал в марте 2020 года. Оригинальная версия шоу была придумана в Южной Корее. Участники предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску.