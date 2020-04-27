Назван победитель шоу «Маска»

Безусловно, моя победа — это заслуга всей команды. Редакторы, которые подбирали музыкальный материал, режиссеры и хореографы, которые ставили номера, — таких постановок я еще нигде не видел, даже на зарубежных шоу. Это грандиозно! Я могу сказать, что я приложил максимум усилий, и, чтобы номер получился, я каждый раз выжимал из себя все соки.