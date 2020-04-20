Оказавшийся в костюме Панды Топалов растрогал Тодоренко

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На канале НТВ вышел очередной выпуск музыкального шоу «Маска». На этот раз члены жюри отправили домой Панду, догадавшись, что за костюмом скрывается Влад Топалов. После того, как певца рассекретили, его супруга Регина Тодоренко — одна из членов жюри — заплакала. Сквозь слезы она сказала:

Я же знаю, что это ты! Если ты думаешь, что я не вижу, как ты ходишь перед съемками и переживаешь, то ты ошибаешься. С твоим голосом я засыпаю, и с твоим голосом я просыпаюсь. Я знаю все нотки твоего голоса. Я очень тебя люблю! Регина Тодоренко

Эмоций не сдержали и другие члены жюри. «Мы все плачем, Владик, мы все рыдаем! Я всегда знал, что ты очень многогранный, талантливый, разносторонний музыкант, артист. А в этом проекте я тебя открыл еще как потрясающего отца, мужа», — добавил Филипп Киркоров.

По словам самого Топалова, он получил удовольствие от съемок в шоу и рад, что дошел до полуфинала:

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Я сначала воспринимал все это скептически: в костюме жарко, неудобно, но, когда я впервые его надел и вышел на сцену – все поменялось. Это как в фильме « Маска », когда герой Джима Керри надевал маску и превращался в абсолютно другого человека.

В шоу не обошлось без специальных гостей. Юлианна Караулова примерила костюм Зайки и спела хит группы «ВИА Гра» «Притяженья больше нет». В костюме Львенка на сцену вышел солист группы «Непара» Александр Шоуа, исполнивший песню группы Земляне «Трава у дома».

«Маска» — российская версия популярного международного формата The Masked Singer. Оригинальная версия проекта была придумана в Южной Корее. Участники шоу предстают перед жюри в невероятных костюмах и масках, разработанных и созданных индивидуально для каждого конкурсанта. В вокальном телепоединке участвуют певцы, актеры, шоумены, ведущие и спортсмены, чьи личности хранятся в строжайшем секрете. Только после того, как участник выбывает из проекта, он снимает маску.