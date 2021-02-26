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26 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Навка и муж Заворотнюк снялись в американском фильме о России

По словам фигуристки, документальный проект расскажет о красоте и гостеприимстве нашей страны

Татьяна Навка рассказала в инстаграме, что вместе с супругом Анастасии Заворотнюк, фигуристом Петром Чернышевым, снялась в американском документальном фильме о России. Спортсменка разместила в сети фото с актером Дином Кэйном, работающим над проектом (он известен зрителям по роли Кларка Кента в сериале «Лоис и Кларк: Новые приключения Супермена»).

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Снимают документальный фильм о стране, о Москве и о туризме в России! Вчера вечером на Красной площади отсняли наше с Петром [Чернышевым] катание — как часть русского достояния.
Татьяна Навка

Фигуристка отметила, что фильм канала The CW расскажет о современной России — «о красоте нашей природы, архитектуры, искусства, о талантливых людях, широте русской души и инновациях». «Надеюсь, получится очень красивый фильм, который откроет туристическому миру глаза на нашу страну и ее туристический потенциал», — заключила Навка.

Название и дата премьеры документального проекта пока неизвестны.

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