Мороз показала фото с отцом-режиссером на съемках «Содержанок»

Дарья Мороз опубликовала в инстаграме совместное фото с отцом — Юрием Морозом. Снимок был сделан на съемочной площадке сериала «Содержанки», над третьим сезоном которого актриса и режиссер работают вместе.
Дарья сообщила подписчикам, что премьера продолжения остросюжетной драмы о неприглядной стороне жизни светской Москвы состоится уже в ближайшее время. Точной даты выхода шоу она, однако, не назвала. Помимо дочери постановщика, в съемках приняли участие Виктория Толстоганова, Александр Горбатов, Сергей Гилев.
Отметим, что Юрий Мороз сменил в режиссерском кресле «Содержанок» Дарью Жук, работавшую над вторым сезоном. Напомним, первым режиссером сериала выступал Константин Богомолов, для которого проект стал дебютом в жанре многосерийного кино.
«Содержанки» выходят на платформе Start с 2019 года.