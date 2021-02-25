Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
25 февраля 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

Мороз показала фото с отцом-режиссером на съемках «Содержанок»

Юрий Мороз работает над третьим сезоном нашумевшего сериала

Дарья Мороз опубликовала в инстаграме совместное фото с отцом — Юрием Морозом. Снимок был сделан на съемочной площадке сериала «Содержанки», над третьим сезоном которого актриса и режиссер работают вместе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Дарья сообщила подписчикам, что премьера продолжения остросюжетной драмы о неприглядной стороне жизни светской Москвы состоится уже в ближайшее время. Точной даты выхода шоу она, однако, не назвала. Помимо дочери постановщика, в съемках приняли участие Виктория Толстоганова, Александр Горбатов, Сергей Гилев.

Отметим, что Юрий Мороз сменил в режиссерском кресле «Содержанок» Дарью Жук, работавшую над вторым сезоном. Напомним, первым режиссером сериала выступал Константин Богомолов, для которого проект стал дебютом в жанре многосерийного кино.

«Содержанки» выходят на платформе Start с 2019 года.

7.0
Содержанки
2019/Россия18+драматриллер
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Юрий Мороз
Дарья Мороз
Снигирь и Вдовиченков играют родителей Чука и Гека: первые фото
1 р.
Содержанки
Максим Галкин прокомментировал слухи об участии в шоу «Маска»
Ирина Старшенбаум коротко подстриглась для роли онкобольной
Опубликован первый постер «Круэллы» с Эммой Стоун
85-летняя Дружинина рассказала о неприязни к Тихонову на пробах
Звезды «Гарри Поттера» и «Властелина колец» впервые объединились
Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки
Крид, Нагиев, Лобода на съемках шоу «Голос. Дети»: первые фото
От Высоцкой до Йовович: актрисы, которых снимают мужья-режиссеры
Неузнаваемые Марго Робби и Кристиан Бэйл снова снимаются вместе
Олеся Судзиловская примерила форму на съемках нового сериала
Подкаминская стала женой олигарха в новом сериале: первые фото
Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»
Пересильд, Толстоганова, Мельникова: фото со съемок «Медиатора»
Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами»
Дженнифер Лоуренс на съемках травмировало мусорное ведро
Петренко и Гусева снимаются вместе: первые фото с площадки
Прилучный показал себя и звезд «Мажора» «постаревшими»
Егор Крид опубликовал первые фото со съемок детского «Голоса»
Никита Ефремов снимается в фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном
Уволенный из сериала Мэнсон ответил на обвинения в насилии
Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»
Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»
Равшана Куркова кардинально сменила образ ради новой роли
Киркоров представит Молдавию на «Евровидении 2021»
Вилкова, Польских и Сафонов снова снимаются вместе в сериале
Аверин и Яковлева в новом «Склифосовском»: фото со съемок
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Российские фанатки «атаковали» Бена Аффлека в инстаграме
Автор «Острых козырьков» объявил об окончании сериала
Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
Съемки новых «Гардемаринов» прервали из-за коронавируса
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Асмус и Харламов показали дочери фильм с участием юмориста
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Екатерина Волкова в роскошном образе на съемках сериала
Надежда Сысоева призналась, что скучает по Comedy Woman
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Снигирь, Тарасова, кладбище: репортаж со съемок триллера «Казнь»
Джонни Депп понадеялся на «лучшие времена» в 2021 году
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
Прилучный побрился налысо для съемок
Петров сыграет Есенина
Новые трейлеры
Любовь и монстры
Трейлер
Ая и ведьма
Дублированный трейлер
Чикатило
Трейлер
По наклонной
Дублированный трейлер
Палмер
Дублированный трейлер
Игры шпионов
Дублированный трейлер
Мортал Комбат
Дублированный трейлер
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
Лера Кудрявцева показала редкие семейные фото с детьми и внуком Кадры умилили поклонников ведущей
Леди
65-летняя Долина блеснула стройной фигурой в эффектном наряде Певица собрала комплименты фанатов
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь