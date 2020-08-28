Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»

Юрий Мороз, работавший над такими сериалами, как «Каменская», «Братья Карамазовы», стал режиссером третьего сезона многосерийного триллера «Содержанки». В новых эпизодах снова снимутся дочь постановщика Дарья Мороз и Владимир Мишуков.
Юрий Мороз отметил:
С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил.
Дарья Мороз, в свою очередь, рассказала, что считает большой удачей присоединение режиссера к команде сериала. Актриса подчеркнула:
Я хорошо знаю, как он держит в руках процесс, как все артисты обожают его стиль работы и то, как с ним уверенно себя чувствуешь на площадке. С ним не всегда просто, он бескомпромиссный режиссер, требует от всех самого высокого уровня работы — но это самое крутое.
По мнению актрисы, новый сезон будет отличаться от предыдущих неожиданными сюжетными поворотами и насыщенностью.
«Содержанки» стартовали в 2019 году. В сериале, помимо Мороз и Мишукова, ранее снимались Софья Эрнст, Ольга Сутулова, Мария Фомина, Александра Ребенок, Сергей Бурунов и другие. Режиссером первого сезона был бывший муж Дарьи Мороз Константин Богомолов, второй сезон снимала Дарья Жук.
Сериал «Содержанки» выходит на видеоплатформе Start. Дата премьеры третьего сезона пока неизвестна.