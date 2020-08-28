Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»

Я хорошо знаю, как он держит в руках процесс, как все артисты обожают его стиль работы и то, как с ним уверенно себя чувствуешь на площадке. С ним не всегда просто, он бескомпромиссный режиссер, требует от всех самого высокого уровня работы — но это самое крутое.