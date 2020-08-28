Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
Все могут короли: 15 сериалов о людях, добивающихся власти
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
25 фильмов
Любовь как головоломка: 25 мелодрам с неожиданным сюжетом
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
28 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»

В новых сериях нашумевшего сериала актриса вместе с партнером Владимиром Мишуковым вернутся к своим ролям
28
фотографий
28
фотографий
28
фотографий
Кадры из сериала «Содержанки»

Юрий Мороз, работавший над такими сериалами, как «Каменская», «Братья Карамазовы», стал режиссером третьего сезона многосерийного триллера «Содержанки». В новых эпизодах снова снимутся дочь постановщика Дарья Мороз и Владимир Мишуков.

Юрий Мороз отметил:

С появлением нового режиссера меняется угол зрения на материал, что вполне естественно. Но общая концепция должна быть сохранена. Зритель хочет видеть продолжение того, к чему он привык и что полюбил.
Юрий Мороз

Дарья Мороз, в свою очередь, рассказала, что считает большой удачей присоединение режиссера к команде сериала. Актриса подчеркнула:

ВИЧ, наркотики, шоубиз: 15 неожиданно смелых российских сериалов
Я хорошо знаю, как он держит в руках процесс, как все артисты обожают его стиль работы и то, как с ним уверенно себя чувствуешь на площадке. С ним не всегда просто, он бескомпромиссный режиссер, требует от всех самого высокого уровня работы — но это самое крутое.

По мнению актрисы, новый сезон будет отличаться от предыдущих неожиданными сюжетными поворотами и насыщенностью.

«Содержанки» стартовали в 2019 году. В сериале, помимо Мороз и Мишукова, ранее снимались Софья Эрнст, Ольга Сутулова, Мария Фомина, Александра Ребенок, Сергей Бурунов и другие. Режиссером первого сезона был бывший муж Дарьи Мороз Константин Богомолов, второй сезон снимала Дарья Жук.

6.9
Содержанки
2019/Россия18+драматриллер
Моя оценка

Сериал «Содержанки» выходит на видеоплатформе Start. Дата премьеры третьего сезона пока неизвестна.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Содержанки
Дарья Мороз
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Владимир Мишуков
Юрий Мороз
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Светлана Иванова с мужем представили «Вратаря Галактики»
Кирилл Плетнев получил новую роль: первые фото со съемок
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье
Асмус снимается в дебютном фильме Чадова: репортаж с площадки
Зудина, Собчак, Ефремов на премьере сериала Богомолова
Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
Мороз, Ефремов-мл. и другие на премьере сериала «Хватит!»
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото
Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой
Подкаминская и Дунаев снимаются в продолжении «ИП Пироговой»
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
СМИ: Аверин травмировал Жигунова на съемках
Бортич, Верник, Чадов играют себя в сериале: фото со съемок
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
Том Круз хочет снять фильм «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии
Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки
Максимова и Корешков снова снимаются вместе: первые кадры
Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике
Гусева показала себя в образе Екатерины II
Звезда «Мира Юрского периода» показала травмы после съемок
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Hyundai Creta или Kia Seltos – стоит ли доплачивать за Kia? Мы взяли на сравнительный тест бестселлер российского рынка и амбициозного новичка
Популярные темы на «Детях»
Ребёнок ест в детском саду только хлеб. 173
Москва и самокат 130
Выбираем женское имя 128
Обязательно ли вписывать ребёнка в паспорт отцу? 128
Леди
Как выглядят роскошные мужские торсы этого лета (фото) Сергей Лазарев, Олег Газманов и многие другие!
Здоровье
Почему полезно ходить пешком? Рассказываем, сколько нужно ходить в день, чтобы чувствовать себя на все сто.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь