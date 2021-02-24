Селезнева рассказала о «странно сложившейся жизни» Градовой

Екатерина Градова в сериале «Семнадцать мгновений весны»

Наталья Селезнева в беседе с «Пятым каналом» рассказала о жизни коллеги, Екатерины Градовой, которая скончалась 22 февраля в возрасте 74 лет. Актриса отметила:

Как-то странно жизнь ее сложилась. Она пришла к нам в театр, она была в расцвете сил — и красивая очень, и играла много, и зрители ее любили за « Семнадцать мгновений весны ». Все с таким к ней относились… пиететом, что ли, с такой симпатией. Наталья Селезнева

Однако уход из театра негативно сказался на судьбе Градовой, добавила Селезнева. Она также выразила соболезнования в связи с кончиной актрисы, в том числе и зрителям, которые ее любили.

Екатерина Градова получила зрительское признание после выхода на экраны сериала «Семнадцать мгновений весны», где она исполнила роль радистки Кэт. Также актриса появлялась в фильмах «Осенние свадьбы», «Гнездо глухаря». В 1983 году Градова получила почетное звание заслуженной артистки РСФСР. С 1971 по 1976 год Екатерина была замужем за Андреем Мироновым, в этом браке родилась Мария Миронова, также ставшая актрисой.