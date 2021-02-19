Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
19 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Кэмерон Диаз объяснила, почему не собирается возвращаться в кино

Фильмы с участием Диаз не выходили с 2014 года
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

48-летняя Кэмерон Диаз стала гостьей радиошоу Quarantined with Bruce на SiriusXM, в эфире которого заверила, что не спешит возвращаться к актерской карьере:

Буду ли я когда-нибудь снова сниматься в кино? Я не собираюсь. Но буду ли? Я не знаю. Понятия не имею. Может быть, никогда не говори «никогда».
Кэмерон Диаз

Актриса, которая около года назад впервые стала мамой, объяснила, что в настоящее время полностью сосредоточена на семье и собственном винном бизнесе. 

Новость
47-летняя Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино
Будучи матерью, я не могу себе представить, как бы я в первый год жизни дочери находилась вдали от нее, на съемочной площадке, по 14-16 часов в день.

Диаз подытожила, что, снимаясь в кино, не смогла бы стать той матерью, которой хочет быть. «Я чувствую себя такой счастливой, что могу быть со своим ребенком. <…> Это такое благословение и большая привилегия», — пояснила она, отметив, что сочувствует женщинам, которые вынуждены работать и не могут проводить много времени со своими детьми.

Кэмерон Диаз снималась в таких картинах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка», «Очень плохая училка», «Однажды в Вегасе», «Отпуск по обмену», «Ванильное небо», «Ангелы Чарли». Последний фильм с участием актрисы, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году.

Лучшие роли Кэмерон Диаз: яркие кадры с блондинкой, очаровавшей мир
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Быть Джоном Малковичем
Кэмерон Диаз
Cameron Diaz
Диаз рассказала, сколько пробежала на съемах «Отпуска по обмену»
Ангелы Чарли 2: Только вперед
1 р.
Маска
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП
Ангелы Чарли
1 р.
Однажды в Вегасе
Отпуск по обмену
86-летняя Бардо заявила, что никогда не жалела об уходе из кино
82-летний Клод Лелуш посвятит прощальный фильм коронавирусу
86-летний Михаил Жванецкий принял решение уйти со сцены
47-летняя Кэмерон Диаз раскрыла причину ухода из кино
45-летняя Ева Мендес объяснила, почему не возвращается в кино
Диаз, Лью, Мур: что стало с самыми известными «Ангелами Чарли»
Кэмерон Диаз — 47: яркие кадры с блондинкой, очаровавшей мир
Заявлявший об уходе из кино Машков намерен вернуться к съемкам
СМИ: 43-летняя Анджелина Джоли уходит из кино
Анджелина Джоли может уйти из кино в политику
Новые трейлеры
Мортал Комбат
Дублированный трейлер
Мейр из Исттауна
Трейлер (дубл.)
Круэлла
Дублированный тизер-трейлер
Маша
Трейлер
Крюк
Трейлер
Мастер
Трейлер
Асоциальная сеть
Дублированный трейлер
Девятаев
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
УАЗ представил, какой могла бы стать «Буханка» будущего «Буханка» будущего: каким бы мог стать новый УАЗ
Дети
15-летняя дочь Волочковой произвела фурор в сети (фото) Ариадна приняла участие в шоу балерины
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь