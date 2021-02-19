Кэмерон Диаз объяснила, почему не собирается возвращаться в кино

48-летняя Кэмерон Диаз стала гостьей радиошоу Quarantined with Bruce на SiriusXM, в эфире которого заверила, что не спешит возвращаться к актерской карьере:
Буду ли я когда-нибудь снова сниматься в кино? Я не собираюсь. Но буду ли? Я не знаю. Понятия не имею. Может быть, никогда не говори «никогда».
Актриса, которая около года назад впервые стала мамой, объяснила, что в настоящее время полностью сосредоточена на семье и собственном винном бизнесе.
Будучи матерью, я не могу себе представить, как бы я в первый год жизни дочери находилась вдали от нее, на съемочной площадке, по 14-16 часов в день.
Диаз подытожила, что, снимаясь в кино, не смогла бы стать той матерью, которой хочет быть. «Я чувствую себя такой счастливой, что могу быть со своим ребенком. <…> Это такое благословение и большая привилегия», — пояснила она, отметив, что сочувствует женщинам, которые вынуждены работать и не могут проводить много времени со своими детьми.
Кэмерон Диаз снималась в таких картинах, как «Маска», «Мой ангел-хранитель», «Банды Нью-Йорка», «Очень плохая училка», «Однажды в Вегасе», «Отпуск по обмену», «Ванильное небо», «Ангелы Чарли». Последний фильм с участием актрисы, мюзикл «Энни», вышел в 2014 году.