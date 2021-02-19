Кэмерон Диаз объяснила, почему не собирается возвращаться в кино

Буду ли я когда-нибудь снова сниматься в кино? Я не собираюсь. Но буду ли? Я не знаю. Понятия не имею. Может быть, никогда не говори «никогда».

Актриса, которая около года назад впервые стала мамой , объяснила, что в настоящее время полностью сосредоточена на семье и собственном винном бизнесе.

Будучи матерью, я не могу себе представить, как бы я в первый год жизни дочери находилась вдали от нее, на съемочной площадке, по 14-16 часов в день.

Диаз подытожила, что, снимаясь в кино, не смогла бы стать той матерью, которой хочет быть. «Я чувствую себя такой счастливой, что могу быть со своим ребенком. <…> Это такое благословение и большая привилегия», — пояснила она, отметив, что сочувствует женщинам, которые вынуждены работать и не могут проводить много времени со своими детьми.