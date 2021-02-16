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16 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Уволенную актрису «Мандалорца» потребовали вернуть в сериал

В сети появилась соответствующая петиция
Джина Карано в сериале «Мандалорец»

Фанаты потребовали вернуть в сериал «Мандалорец» уволенную актрису Джину Карано. Соответствующая петиция появилась в сети. Автор обращения отметил, что людей недопустимо лишать работы из-за их политических взглядов. При этом он признал, что высказывания артистки, сравнившей США с нацистской Германией, можно назвать слишком резкими.

В тексте петиции, под которой подписались более 34 тысяч пользователей, говорится:

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Эта петиция адресована руководству Disney. Почему вы не можете просто оставить политику за рамками индустрии? «Мандалорец» — фантастическое шоу, и Джина Карано, играющая роль Кары Дюн, доставляет удовольствие зрителям. Без нее «Мандалорец» не будет прежним.

Ранее стало известно, что студия Lucasfilm отказалась от сотрудничества с Карано после того, как она сравнила политический климат в США с гонениями на евреев в Германии после прихода нацистов к власти в 1930-х. Артистку также уволило агентство UTA.

Действие сериала «Мандалорец» разворачивается во вселенной «Звездных войн» после падения Империи и до появления Первого ордена. Главный герой — одинокий стрелок, мандалорец-наемник, — путешествует по отдаленным уголкам галактики, пытаясь выжить в тех местах, где не действуют законы Новой республики.

7.9
Мандалорец
2019/США16+фантастикафэнтези
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