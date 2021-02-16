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16 февраля 2021, Газета.Ruновость

Елизавета Боярская рассказала о желанной роли

Актриса призналась, какую героиню хотела бы сыграть
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7
фотографий
7
фотографий

Актриса Елизавета Боярская накануне премьеры второго сезона сериала «Оптимисты» рассказала в интервью РИА «Новости» о том, какую роль хотела бы сыграть. Она отметила, что все еще ждет режиссера, который покажет ее с новой стороны.

Новость
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы
Хочется, чтобы это была современная история. Не эпохальная, частная. Судьба, характер. Чтобы, прочитав сценарий, я бы закрыла папку и сказала себе: «Они ничего не перепутали? Мне хотят предложить эту роль?»
Елизавета Боярская

Елизавета Боярская сыграла главные роли во многих исторических художественных фильмах и сериалах — «Адмиралъ», «Беглецы», «Шерлок Холмс», «Парк советского периода», «Анна Каренина. История Вронского», «Юнкера», «Я вернусь» и других.

В новом сезоне шпионского детектива «Оптимисты», который стартует на телеканале «Россия 1» 15 февраля, действие разворачивается во время Карибского кризиса 1960-х. Боярская в проекте сыграла Алекс Брэдли — возлюбленную советского разведчика (Сергей Безруков).

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