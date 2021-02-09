Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»

Канал «Россия 1» готовит к показу продолжение сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского — «Оптимисты. Новый сезон». Главные роли исполнили Елизавета Боярская и Сергей Безруков.
По сюжету советский разведчик (Безруков) влюбляется в девушку-фотографа из США (Боярская). События новых серий разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения между двумя сверхдержавами накалены до предела.
Напомним, первый сезон популярного сериала вышел на экраны в 2017 году и рассказывал о молодых дипломатах, верящих в то, что их работа сможет повысить благосостояние страны и укрепить безопасность Советского Союза. В новых сериях к своим ролям вернутся Владимир Вдовиченков, Риналь Мухаметов, Анатолий Белый, Северия Янушаускайте, Артем Быстров, к ним присоединятся Александр Мичков, Владимир Чуприков (ему досталась роль Никиты Хрущева), Елизавета Янковская, Один Ланд Байрон и другие.
Премьера второго сезона сериала состоится 15 февраля в 21.20.