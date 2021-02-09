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9 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Боярская, Янковская, Безруков снялись в продолжении «Оптимистов»

Новые серии романтического шпионского детектива в ближайшее время выйдут в эфир
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фотографий
50
фотографий
50
фотографий

Канал «Россия 1» готовит к показу продолжение сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского — «Оптимисты. Новый сезон». Главные роли исполнили Елизавета Боярская и Сергей Безруков.

По сюжету советский разведчик (Безруков) влюбляется в девушку-фотографа из США (Боярская). События новых серий разворачиваются в разгар Карибского кризиса, когда отношения между двумя сверхдержавами накалены до предела.

Напомним, первый сезон популярного сериала вышел на экраны в 2017 году и рассказывал о молодых дипломатах, верящих в то, что их работа сможет повысить благосостояние страны и укрепить безопасность Советского Союза. В новых сериях к своим ролям вернутся Владимир ВдовиченковРиналь Мухаметов, Анатолий БелыйСеверия Янушаускайте, Артем Быстров, к ним присоединятся Александр Мичков, Владимир Чуприков (ему досталась роль Никиты Хрущева), Елизавета ЯнковскаяОдин Ланд Байрон и другие.

Премьера второго сезона сериала состоится 15 февраля в 21.20.

7.2
Оптимисты
2017/Россия16+драмамелодрамаисторическийприключения
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