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15 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки

Актеры вместе работают над новыми эпизодами медицинской драмы
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Создатели сериала «Склифосовский» обнародовали кадры со съемок девятого сезона медицинской драмы. К касту шоу присоединилась Мария Порошина, исполняющая в новых эпизодах роль главврача поликлиники. Для съемок она стала шатенкой. В девятом сезоне также снимаются Максим Аверин, Константин Юшкевич, Мария Куликова, Елена Яковлева, Анна Якунина, Игорь Гордин.

Как ранее отмечали в пресс-службе телеканала «Россия 1», выпускающего драму в эфир, в свежих эпизодах сериала героев ждут новые карьерные и личные испытания.

7.2
Склифосовский
2012/Россия16+драмамелодрама
Моя оценка

Сериал «Склифосовский» выходит на телеэкраны с 2012 года. В центре сюжета — талантливый хирург Олег Брагин (Аверин), фанатично преданный своей работе, но при этом достаточно резкий и циничный. Ему как никому другому удаются внеплановые операции, он быстро и уверенно принимает верные решения. Помимо профессиональных удач, за Брагиным тянется и слава первого ловеласа.

Дата премьеры девятого сезона пока не сообщается.

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