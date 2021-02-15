Порошина и Аверин снимаются в «Склифосовском»: фото с площадки

Как ранее отмечали в пресс-службе телеканала «Россия 1», выпускающего драму в эфир, в свежих эпизодах сериала героев ждут новые карьерные и личные испытания.

Сериал «Склифосовский» выходит на телеэкраны с 2012 года. В центре сюжета — талантливый хирург Олег Брагин (Аверин), фанатично преданный своей работе, но при этом достаточно резкий и циничный. Ему как никому другому удаются внеплановые операции, он быстро и уверенно принимает верные решения. Помимо профессиональных удач, за Брагиным тянется и слава первого ловеласа.