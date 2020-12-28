Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»

В фан-аккаунтах сериала «Склифосовский» появилось совместное фото актеров Марии Порошиной и Максима Аверина. Судя по всему, снимок был сделан на съемках нового сезона медицинской драмы.
Порошина ради новой роли сменила прическу — на фото у нее короткие каштановые волосы. Возможно, актриса примерила парик.
Напомним, в начале декабря пресс-служба телеканала «Россия 1» объявила о старте съемок девятого сезона «Склифосовского». Мария Порошина появится в новых эпизодах в роли главврача поликлиники. Кроме нее и Аверина, в съемках принимают участие Мария Куликова, Елена Яковлева, Анна Якунина, Константин Юшкевич, Игорь Гордин. В девятой части драмы героев ждут новые карьерные и личные испытания.
Сериал «Склифосовский» выходит на телеэкраны с 2012 года. В центре сюжета — талантливый хирург Олег Брагин (Аверин), фанатично преданный своей работе, но при этом достаточно резкий и циничный.
Дата премьеры девятого сезона не сообщается. Восьмой сезон стартует на телеканале «Россия 1» в 2021 году.