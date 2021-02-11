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11 февраля 2021, Кино Mail.ruновость

Хаматова высказалась о критике сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса назвала негативную реакцию «бестолковой»
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Чулпан Хаматова прокомментировала критику в адрес сериала «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной. В шоу «Георгий за кадром» актриса призналась:

Вообще я нормально отнеслась [к критике]. Она была какая-то бестолковая критика. К настоящей критике я не могла относиться как к критике, потому что я сама видела те же самые проблемы, на которые указывали.
Чулпан Хаматова

Хаматова добавила, что критика, которая «полыхала вокруг» была «настолько глупа», что ее «даже обсуждать было смешно». Также актриса заявила, что на сериале не лучшим образом отразились попытки адаптировать произведение под запросы аудитории телеканала «Россия 1», транслировавшего драму: 

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Проблема этого фильма в том, что... жанр сериала, «второй канал», определенные зрители, которые разучились смотреть серьезные высказывания... Нужно было облегчить здесь, облегчить там, тут подтереть, добавить поярче красок... Вот это была проблема.

Тем не менее, по словам Чулпан, она знала, что по-другому не будет. «Тут смешно кого-то обвинять с моей стороны. Честно говоря, могло бы быть хуже», — отметила Хаматова.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а саму ее ссылают в Сибирь. Премьера состоялась в эфире телеканала «Россия 1» в 2020 году. Кроме Хаматовой, в экранизации романа снялись Евгений Морозов, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Роза Хайруллина, Роман Мадянов. Режиссером выступил Егор Анашкин («Кровавая барыня»).

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