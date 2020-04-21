Автор книги о Зулейхе ответила на критику сериала

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Писательница Гузель Яхина считает, что, несмотря на острую критику, телеканал «Россия 1» покажет сериал «Зулейха открывает глаза» полностью. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я думаю, конечно, фильм будет показан до конца», — сказала Яхина, чей роман лег в основу телепроекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия «Коммунисты России» собирается требовать от телеканала прекращения показа из-за того, что сериал якобы очерняет прошлое. Яхина добавила:

Мне очень горько наблюдать, что происходит вокруг фильма. <...> Я с трепетом ждала этой премьеры. Я была рада, что все показано, что цифры раскулаченных названы, действительно, так оно и есть. И я в первый вечер подумала: ура, состоялось, вот оно, сделано. Оказалось, что это не конец истории, а самое начало.

Она также отметила, что была готова к негативу. «Я была готова, что какие-то негативные голоса могут появиться. Когда книга вышла, <...> в Татарстане было очень много критики. И критика в Татарстане меня закалила», — сказала писательница.

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Яхина также уверена, что у сериала аудитория гораздо больше, чем у книги, а потому критика звучит громче. Она обратила внимание слушателей на то, что фактуру для романа черпала из трудов историка РАН Виктора Земскова, а также основывала произведение на биографии своей бабушки.

Книга и сериал

Книга «Зулейха открывает глаза» основана на семейной истории Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Идея перенести роман Яхиной на телеэкран возникла почти сразу после его публикации — в 2015 году, а в 2017-м телеканал «Россия 1» приступил к работе над экранизацией.

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартовал на телеканале «Россия 1» 13 апреля. По данным Mediascope, рейтинг премьерной серии составил 6,8%, доля аудитории — 20,5%.