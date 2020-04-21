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21 апреля 2020, ТАССновость

Автор книги о Зулейхе ответила на критику сериала

Гузель Яхина призналась, что была готова к негативу
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фотографий
30
фотографий
30
фотографий

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Писательница Гузель Яхина считает, что, несмотря на острую критику, телеканал «Россия 1» покажет сериал «Зулейха открывает глаза» полностью. Об этом она заявила в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я думаю, конечно, фильм будет показан до конца», — сказала Яхина, чей роман лег в основу телепроекта.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что партия «Коммунисты России» собирается требовать от телеканала прекращения показа из-за того, что сериал якобы очерняет прошлое. Яхина добавила:

Мне очень горько наблюдать, что происходит вокруг фильма. <...> Я с трепетом ждала этой премьеры. Я была рада, что все показано, что цифры раскулаченных названы, действительно, так оно и есть. И я в первый вечер подумала: ура, состоялось, вот оно, сделано. Оказалось, что это не конец истории, а самое начало.

Она также отметила, что была готова к негативу. «Я была готова, что какие-то негативные голоса могут появиться. Когда книга вышла, <...> в Татарстане было очень много критики. И критика в Татарстане меня закалила», — сказала писательница.

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Яхина также уверена, что у сериала аудитория гораздо больше, чем у книги, а потому критика звучит громче. Она обратила внимание слушателей на то, что фактуру для романа черпала из трудов историка РАН Виктора Земскова, а также основывала произведение на биографии своей бабушки.

Книга и сериал

Книга «Зулейха открывает глаза» основана на семейной истории Яхиной, а прототипом главной героини стала ее бабушка. Идея перенести роман Яхиной на телеэкран возникла почти сразу после его публикации — в 2015 году, а в 2017-м телеканал «Россия 1» приступил к работе над экранизацией.

Ранее в беседе с корреспондентом ТАСС Яхина отметила, что в сериале есть авторская атмосфера, материал имеет все шансы стать отдельным творческим произведением. Писательница считает, что режиссер Егор Анашкин («Кровавая барыня», «Деньги») сделал великолепное шоу с совершенно потрясающими сценами в формате большого кино. Главные роли в сериале исполнили Чулпан Хаматова, Сергей Маковецкий, Роза Хайруллина, Юлия Пересильд, Роман Мадянов, Евгений Морозов, Александр Баширов.

Сериал «Зулейха открывает глаза» стартовал на телеканале «Россия 1» 13 апреля. По данным Mediascope, рейтинг премьерной серии составил 6,8%, доля аудитории — 20,5%.

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