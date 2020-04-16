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16 апреля 2020, Lenta.Ruновость

Хаматова пожаловалась на проклятия за роль в сериале

Актриса исполнила главную роль в экранизации романа «Зулейха открывает глаза»
29
фотографий
29
фотографий
29
фотографий

Актриса Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в сериале «Зулейха открывает глаза» по одноименному роману Гузели Яхиной, получает множество проклятий из-за участия в съемках. Об этом она рассказала в рамках онлайн-трансляции в инстаграм-аккаунте фонда «Подари жизнь», пишет «Комсомольская правда». Артистка отметила, что ее удивили претензии к сериалу:

Мало того, что были ожидаемые проклятия со стороны радикально настроенной части татарского общества, но я с удивлением обнаружила, что добавилась еще и претензия на тему «осквернения нашей истории». Не только искажения татарского быта, но и исторической правды в целом.
Чулпан Хаматова

По словам Хаматовой, для нее раскулачивание всегда казалось «убийством, трагедией огромного числа людей, преступлением и морально-этической катастрофой». «И вдруг я обнаруживаю, что огромное число людей думает по-другому», — добавила она.

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Актриса подчеркнула, что крайне негативно относится к попыткам приукрасить и изменить историю страны, поскольку ее незнание «не дает нам двигаться дальше».

Наоборот, у меня были опасения, что действительность, которую мы показали в картине, будет недостаточно жесткой, что не появится ощущение боли и трагедии от происходящего.

Действие сериала «Зулейха открывает глаза» разворачивается в 1930 году. У главной героини, татарской крестьянки, красногвардейцы убивают мужа, а саму ее ссылают в Сибирь. Премьера состоялась в эфире телеканала «Россия 1», после этого показ сериала потребовала запретить партия «Коммунисты России». Кроме Хаматовой, в экранизации романа Гузели Яхиной снялись Евгений Морозов, Сергей Маковецкий, Юлия Пересильд, Роза Хайруллина, Роман Мадянов и другие.

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