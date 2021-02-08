Пересильд, Толстоганова, Мельникова и допрос: съемки «Медиатора»

В 2021 году на видеосервисе Start состоится премьера сериала «Медиатор», заставившего говорить о себе задолго до выхода. Исполнитель главной роли — Андрей Бурковский — в своем интервью Кино Mail.ru с энтузиазмом высказался о предстоящем проекте:
Я очень верю в этот проект. На каждую смену прихожу и ухожу, может быть, где-то уставший, где-то выжатый как лимон, но очень радостный, потому что это невероятная планка большого-пребольшого кино.
Сюжет сериала действительно интригует: главный герой в исполнении Бурковского — профессиональный переговорщик Андрей Петров, наделенный редким даром коммуникации: буквально за секунды он может наладить контакт с любым человеком — даже с опасным террористом, удерживающим заложников. Свой талант он успешно применяет и в собственном бизнесе: за большие деньги Андрей помогает договориться тем, кто никак не может прийти к согласию.
Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье в 2020 году — фотокорреспонденту Кино Mail.ru удалось побывать на площадке и запечатлеть процесс работы над сценой допроса с участием героинь Юлии Пересильд, Дарьи Мельниковой, Виктории Толстогановой. Главный герой также внимательно следит за происходящим.
Говоря о своем персонаже, Бурковский отметил:
Когда я прочитал сценарий, понял – роль блестящая. Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой – обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики.
В «Медиаторе» также снялись Ирина Старшенбаум, Евгения Симонова, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Анна Шепелева, Елена Панова и Дарья Мороз, ради роли девушки Веры с «изломанной судьбой и истерической натурой» примерившая неожиданный образ жгучей брюнетки.
Режиссером проекта стал постановщик шоу «В клетке» и «Лапси» Артем Аксененко. Сценарий написала Анна Козлова («Краткий курс счастливой жизни», «9 дней и одно утро»). Сопродюсер сериала — компания «Профит».