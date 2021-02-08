Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
8 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Пересильд, Толстоганова, Мельникова и допрос: съемки «Медиатора»

Актрисы заняты в сериале с Андреем Бурковским в главной роли
31
фотография
31
фотография
31
фотография

В 2021 году на видеосервисе Start состоится премьера сериала «Медиатор», заставившего говорить о себе задолго до выхода. Исполнитель главной роли — Андрей Бурковский — в своем интервью Кино Mail.ru с энтузиазмом высказался о предстоящем проекте: 

Я очень верю в этот проект. На каждую смену прихожу и ухожу, может быть, где-то уставший, где-то выжатый как лимон, но очень радостный, потому что это невероятная планка большого-пребольшого кино.
Андрей Бурковский

Сюжет сериала действительно интригует: главный герой в исполнении Бурковского — профессиональный переговорщик Андрей Петров, наделенный редким даром коммуникации: буквально за секунды он может наладить контакт с любым человеком — даже с опасным террористом, удерживающим заложников. Свой талант он успешно применяет и в собственном бизнесе: за большие деньги Андрей помогает договориться тем, кто никак не может прийти к согласию.

Съемки сериала проходили в Москве и Подмосковье в 2020 году — фотокорреспонденту Кино Mail.ru удалось побывать на площадке и запечатлеть процесс работы над сценой допроса с участием героинь Юлии Пересильд, Дарьи Мельниковой, Виктории Толстогановой. Главный герой также внимательно следит за происходящим.

Говоря о своем персонаже, Бурковский отметил:

Новость
Андрей Бурковский: «Уверен, впереди будет только лучше»
Когда я прочитал сценарий, понял – роль блестящая. Это психологическая драма, в ней нужно действовать монологами. Мой герой – обычный парень, работал в баре, ему необходимо было общение, это привело его в переговорщики.
Андрей Бурковский

В «Медиаторе» также снялись Ирина Старшенбаум, Евгения Симонова, Марьяна Спивак, Дарья Жовнер, Анна Шепелева, Елена Панова и Дарья Мороз, ради роли девушки Веры с «изломанной судьбой и истерической натурой» примерившая неожиданный образ жгучей брюнетки.

Режиссером проекта стал постановщик шоу «В клетке» и «Лапси» Артем Аксененко. Сценарий написала Анна Козлова («Краткий курс счастливой жизни», «9 дней и одно утро»). Сопродюсер сериала — компания «Профит».

Медиатор
2021/Россия16+драматриллер
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Ирина Старшенбаум
Дарья Мороз
Шпица-блондинка и уход Дюжева: как прошли «Танцы со звездами»
Анастасия Микульчина
Анна Каменкова
Дженнифер Лоуренс на съемках травмировало мусорное ведро
Евгения Симонова
Марьяна Спивак
Петренко и Гусева снимаются вместе: первые фото с площадки
Виктория Толстоганова
Елена Панова
Никита Ефремов снимается в фильме «Тетрис» с Тэроном Эджертоном
Дарья Жовнер
Андрей Бурковский
Пугачева и Билли Айлиш: «Точь-в-точь!» возвращается 5 лет спустя
Дарья Мельникова
Медиатор
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос. Дети»
Юлия Пересильд
Седокова, Варнава и Little Big станут ведущими «Орла и решки»
Вилкова, Польских и Сафонов снова снимаются вместе в сериале
Аверин и Яковлева в новом «Склифосовском»: фото со съемок
Гудков и Дорн стали новыми ведущими «Орла и решки»
Звезда «Сладкой жизни» примерил неожиданный образ на съемках
Автор «Острых козырьков» объявил об окончании сериала
Шпица, Гусева, бойфренд Бузовой выступили в «Танцах со звездами»
Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото
Съемки новых «Гардемаринов» прервали из-за коронавируса
СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках
Возлюбленный Бузовой рассказал о подготовке к танцевальному шоу
Тодоренко и Валерия вернутся в жюри «Маски» в новом сезоне
Екатерина Волкова в роскошном образе на съемках сериала
Олеся Судзиловская показала пугающее фото со съемок
Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, стала телеведущей
Андрей Бурковский: «Уверен, впереди будет только лучше»
Гузеева показала себя в праздничном образе на новогодних съемках
Снигирь, Тарасова, кладбище: репортаж со съемок триллера «Казнь»
Киркоров и Рудковская сыграли родителей Бузовой в клипе
Шпица, Гусева, Лазарев стали участниками «Танцев со звездами»
Прилучный побрился налысо для съемок
Петров сыграет Есенина
Аверин и Порошина с новой прической на съемках «Склифосовского»
Завершились съемки сериала «Властелин колец»
Аверин, Лорак, Успенская на съемках новогодних шоу «Первого»
Вдовиченков и Лядова снова снимаются вместе: первые фото
Петросян с коляской, Малахов с двойником: съемки новогоднего шоу
Тарзан приехал к Королевой на остров во время съемок реалити-шоу
Лавроненко снялся в сериале про Чикатило: первые фото с площадки
Ходченкова и Гармаш снова снимаются вместе: первые кадры
Опубликовано редкое видео со съемок «Звездных войн» с Фишер
Гайдулян и Рубцова в новом сезоне «СашиТани»: первые кадры
Сельдь под шубой, Валерия и Снеговик: съемки новогодней «Маски»
Агата Муцениеце стала ведущей нового шоу
Матвеев готовится к съемкам в продолжении сериала «Триггер»
Похудевшего ради роли Клуни госпитализировали перед съемками
Большие губы и новая прическа: Раппопорт удивила своим образом
Королёва пытается выжить в диком племени: фото со съемок шоу
20-летняя дочь Ковальчук снялась с мамой в «Тайнах следствия»
Эвелина Бледанс снимается в «Стриптизерах»: первые фото в образе
Дарья Мороз показала себя в «кровавом» гриме на съемках
Хаматова изменилась до неузнаваемости ради новой роли
Гагарина, Долина, Орбакайте: все звезды на «Песне года 2020»
Том Круз полетит в космос для съемок ленты «Миссия: невыполнима»
Новые трейлеры
Сокол и Зимний солдат
Трейлер (англ.)
За час до рассвета
Трейлер
Пальма
Трейлер
Гуляй, Вася! Свидание на Бали
Трейлер
Чернобыль
Трейлер №2
Молодой Скала
Трейлер (англ.)
Минари
Дублированный трейлер
Друзья навсегда
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Стало известно, где в России самый дешевый бензин Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители Ямало-Ненецкого округа, Москвы и Чукотки
Дети
Наталья Подольская сравнила себя в детстве с 5-летним сыном Певица показала архивный снимок
Леди
Молодая жена Цекало показала пикантное фото в одной рубашке Дарина восхитила сеть роскошной фигурой.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь