Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе

Стартовали съемки нового сериала компании START «Медиатор». Главные роли в психологической драме исполняют Андрей Бурковский, Евгения Симонова, Виктория Толстоганова, Юлия Пересильд, Дарья Мороз, Ирина Старшенбаум, Дарья Мельникова, Марьяна Спивак. Режиссером стал Артем Аксененко («В клетке»). Продюсеры обещают «историю о профессиональном переговорщике, который может убедить кого угодно в чем угодно, но который не способен договориться с самим собой».
Сериал рассказывает о профессиональном переговорщике Андрее (Бурковский). Он знает все о том, как за секунды наладить контакт с любым человеком, и именно на этой удивительной способности он строит свой прибыльный бизнес, за очень большие деньги помогая людям договориться. Он видит окружающих насквозь и не верит никому, даже самому себе.
Дарья Мороз, которая воплотит на экране девушку Веру с «изломанной судьбой и истерической натурой», рассказывая о своей героине, подчеркивает:
Очень такой жесткий серьезный манипулятор. Для меня эта история о том, как один манипулятор сталкивается с еще более ловким манипулятором. А еще это новый персонаж в моей биографии. Отличается от всего того, что я играла до этого.
Отметим, что в «Медиаторе» актриса предстанет в образе длинноволосой брюнетки, полностью противоположном тому, в котором ее привыкли видеть на экране поклонники.
Съемки сериала пройдут в Москве и Подмосковье. Всего покажут 16 серий. Точная дата премьеры пока не называется.