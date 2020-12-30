Андрей Бурковский: «Уверен, впереди будет только лучше»

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

Многие артисты в этом году сетуют на отсутствие работы, а некоторые, наоборот, используют это время для творческой паузы. У вас же в 2020-м новые проекты выходят один за другим («Доктор Лиза», «Смертельные иллюзии», «Хороший человек», «Красотка в ударе» и др.). Вы вообще, если не учитывать вынужденный карантин, отдыхать успеваете?

Андрей Бурковский: В этом году я много работаю и очень рад этому, но карантин я провел с детьми. Мы снимали проект «За час до рассвета» до самого-самого последнего момента, пока уже вообще все не закрылось. И я буквально в последний самолет в Томск прыгнул, куда отправил семью до этого. Приехал на неделю, но видите, как все получилось.

Режим изоляции вам тяжело дался?

Я провел потрясающее время с семьей, мы все делали вместе: красили яйца на Пасху, бегали, играли в футбол, какие-то игры придумывали, смотрели разные фильмы, новые мультики каждый день. Для меня это было прекрасное время, чтобы остановиться, подумать. Время с пользой, что называется. Андрей Бурковский

Из ближайших больших премьер с вами — сериал «За час до рассвета». Расскажите историю попадания в этот проект, вы ведь уже работали с режиссером Игорем Зайцевым?

— Игорь Зайцев замечательный режиссер. Я работал с ним на съемках фильма «Тобол», это был мой первый драматический проект, просто он вышел позже намного. Я пришел туда в первый день проб, а после меня еще восемьсот тысяч Йоханов Ренатов (герой Андрея Бурковского, — прим. ред.) перепробовали, в том числе и иностранных артистов. Но вот выбрали меня, за что я очень Игорю благодарен. И потом мы встретились с ним через три с половиной года на площадке «За час до рассвета». Это исторический проект, который снят немножко по-другому, не так, как это принято видеть. С нетерпением жду, что из этого получится. Выйдет он на more.tv и Wink, а потом на НТВ.

Вы уже снимались в проектах, переносящих зрителя в другое время и эпоху, но в советских послевоенных декорациях, кажется, еще не оказывались. Как происходило погружение в атмосферу и образ? Вдохновлялись какими-то примерами из мирового кино?

— Я пересмотрел, конечно, всю советскую классику: от фильмов Сергея Федоровича Бондарчука до «Белорусского вокзала», «Щита и меча»... Посмотрел много и тех, что отражают именно жанр, настроение, ту советскую манеру говорить. Но особенность нашего проекта состоит в том, что снят он очень современно. И про послевоенное время там по-современному рассказано. Мне кажется очень интересным вот такое смешение стилей. Там найдены просто невероятные, что называется, «фишечки», которые дают огромный объем.

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

В последние годы в России снимается очень много исторических фильмов и сериалов – особенно про советские времена. Как вы оцениваете эту тенденцию?

— Я оцениваю эту тенденцию очень хорошо. И в нашем случае мы думали: в чем же секрет? И знаете, в чем? Я вам расскажу. Дело в том, что, когда снимаешь про войну, всегда очень четко понятно, где черное и где белое, кто враг, а кто друг. Понятно, кому мы сопереживаем и против кого боремся. В этом-то и была проблема моего героя: он все считает черным и белым. А в жизни все по-другому — серое! Другое. Это так интересно.

Чем съемки в исторических проектах отличаются от работы над современными лентами?

— Что с ходу приходит — те фразы и те проблемы, которые там возникают, не всегда кажутся понятными сегодня. Как это сделать?

Как сказать фразу героя-летчика, фразу «они сражались за Родину» или «они нарушили приказ»? То есть такие фразы, которые еще надо понять, как сказать. Так произнести, чтобы это было органично. Чтобы это была не какая-то «балалайка». Вот в чем сложность.

Константин Хабенский и Андрей Бурковский в сериале «За час до рассвета»

В сериале «За час до рассвета» вы играете в паре с Константином Хабенским — он по сценарию ваш начальник, майор милиции с суровым характером. Расскажите о взаимоотношениях этих героев.

— Отношения и смешные, и драматические. Между ними очень серьезное соперничество, уважение и может даже где-то неприязнь появляется. Целый спектр эмоций, делающий объемным существование этих героев.

А с самим Хабенским как работалось?

Костя невероятный артист, который помогает, расширяет границы. Очень приятно с ним работать. Это вообще были потрясающие съемки. Мы там и ржали все время, и разговаривали на очень серьезные темы, что-то обсуждали постоянно, где-то спорили и, как мне кажется, творчески сосуществовали.

Из описания сюжета сложно понять, в каком жанре сериал снят. Это будет скорее драма или криминальный детектив в духе «Места встречи…»?

— В том и дело, что это ни драма, ни «Место встречи изменить нельзя», это абсолютно другой жанр. Я даже не знаю, как его определить… Это приключенческий экшен, с элементами драмы, но есть очень много до слез смешных моментов, есть очень серьезные ситуации и ситуации на грани абсурда. Мне кажется, именно этим мне и понравился проект — тем, что он разный.

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

Еще один ваш будущий проект — «Медиатор» — ведь тоже отвечает этому принципу разносторонности? У вас необычная роль — профессионального переговорщика. Что-то можете рассказать об этом сериале?

— Это потрясающий проект, такой вызов с огромным количеством текста. Здесь тоже очень крутой, молодой и амбициозный режиссер-перфекционист. Невероятный оператор, актерский состав: Пересильд, Старшенбаум, Даша Мороз, Евгения Павловна Симонова... Любая роль там просто кладезь. Проект скорее драматический, очень стильный, очень современный. Он во многом связан с интернетом и с тем, что сегодня происходит с людьми, которые в него окунаются.

Медиатор 2021 / Россия 16+ драма триллер Хочу посмотреть

Я очень верю в этот проект. На каждую смену прихожу и ухожу, может быть, где-то уставший, где-то выжатый как лимон, но очень радостный, потому что это невероятная планка большого-пребольшого кино.

В начале карьеры вы в основном снимались в комедийных проектах. Сейчас в вашей фильмографии все больше серьезных драматических ролей. Это был осознанный переход, цель перестать ассоциироваться с комедийным артистом?

— Моим осознанным переходом было поступление в Школу-Студию МХАТ. Для меня нет разницы — комедия или драма. Комедия — это драма, когда настолько драматично, что становится смешно. А драма без комедии просто не может существовать. Надо всегда работать, что называется «по теме» и в предлагаемых обстоятельствах, или, как говорил Олег Павлович Табаков, «в долгосрочно предлагаемых обстоятельствах». Главное, чтобы это было, как написано на входе в МХТ: «Проще, легче, выше, веселее».

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

Как вы в целом уходящий 2020 год для себя оцениваете, подводите какие-то итоги уже?