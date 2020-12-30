Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
30 декабря 2020, Кино Mail.ruстатьяИнтервью

Андрей Бурковский: «Уверен, впереди будет только лучше»

Популярный актер, в этом году особенно часто радовавший зрителей появлением на киноэкранах, рассказал Кино Mail.ru о своих будущих проектах, съемках с Константином Хабенским и о том, как пережил 2020-й
Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

Многие артисты в этом году сетуют на отсутствие работы, а некоторые, наоборот, используют это время для творческой паузы. У вас же в 2020-м новые проекты выходят один за другим («Доктор Лиза», «Смертельные иллюзии», «Хороший человек», «Красотка в ударе» и др.). Вы вообще, если не учитывать вынужденный карантин, отдыхать успеваете?

Андрей Бурковский: В этом году я много работаю и очень рад этому, но карантин я провел с детьми. Мы снимали проект «За час до рассвета» до самого-самого последнего момента, пока уже вообще все не закрылось. И я буквально в последний самолет в Томск прыгнул, куда отправил семью до этого. Приехал на неделю, но видите, как все получилось.

Режим изоляции вам тяжело дался?

Я провел потрясающее время с семьей, мы все делали вместе: красили яйца на Пасху, бегали, играли в футбол, какие-то игры придумывали, смотрели разные фильмы, новые мультики каждый день. Для меня это было прекрасное время, чтобы остановиться, подумать. Время с пользой, что называется.
Андрей Бурковский

Из ближайших больших премьер с вами — сериал «За час до рассвета». Расскажите историю попадания в этот проект, вы ведь уже работали с режиссером Игорем Зайцевым?

— Игорь Зайцев замечательный режиссер. Я работал с ним на съемках фильма «Тобол», это был мой первый драматический проект, просто он вышел позже намного. Я пришел туда в первый день проб, а после меня еще восемьсот тысяч Йоханов Ренатов (герой Андрея Бурковского, — прим. ред.) перепробовали, в том числе и иностранных артистов. Но вот выбрали меня, за что я очень Игорю благодарен. И потом мы встретились с ним через три с половиной года на площадке «За час до рассвета». Это исторический проект, который снят немножко по-другому, не так, как это принято видеть. С нетерпением жду, что из этого получится. Выйдет он на more.tv и Wink, а потом на НТВ.

За час до рассвета
2021/Россия16+драмабоевикисторический

Вы уже снимались в проектах, переносящих зрителя в другое время и эпоху, но в советских послевоенных декорациях, кажется, еще не оказывались. Как происходило погружение в атмосферу и образ? Вдохновлялись какими-то примерами из мирового кино?

— Я пересмотрел, конечно, всю советскую классику: от фильмов Сергея Федоровича Бондарчука до «Белорусского вокзала», «Щита и меча»... Посмотрел много и тех, что отражают именно жанр, настроение, ту советскую манеру говорить. Но особенность нашего проекта состоит в том, что снят он очень современно. И про послевоенное время там по-современному рассказано. Мне кажется очень интересным вот такое смешение стилей. Там найдены просто невероятные, что называется, «фишечки», которые дают огромный объем.

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

В последние годы в России снимается очень много исторических фильмов и сериалов – особенно про советские времена. Как вы оцениваете эту тенденцию?

— Я оцениваю эту тенденцию очень хорошо. И в нашем случае мы думали: в чем же секрет? И знаете, в чем? Я вам расскажу. Дело в том, что, когда снимаешь про войну, всегда очень четко понятно, где черное и где белое, кто враг, а кто друг. Понятно, кому мы сопереживаем и против кого боремся. В этом-то и была проблема моего героя: он все считает черным и белым. А в жизни все по-другому — серое! Другое. Это так интересно.

Чем съемки в исторических проектах отличаются от работы над современными лентами?

— Что с ходу приходит — те фразы и те проблемы, которые там возникают, не всегда кажутся понятными сегодня. Как это сделать? 

Как сказать фразу героя-летчика, фразу «они сражались за Родину» или «они нарушили приказ»? То есть такие фразы, которые еще надо понять, как сказать. Так произнести, чтобы это было органично. Чтобы это была не какая-то «балалайка». Вот в чем сложность.
Константин Хабенский и Андрей Бурковский в сериале «За час до рассвета»

В сериале «За час до рассвета» вы играете в паре с Константином Хабенским — он по сценарию ваш начальник, майор милиции с суровым характером. Расскажите о взаимоотношениях этих героев.

— Отношения и смешные, и драматические. Между ними очень серьезное соперничество, уважение и может даже где-то неприязнь появляется. Целый спектр эмоций, делающий объемным существование этих героев.

А с самим Хабенским как работалось?

Костя невероятный артист, который помогает, расширяет границы. Очень приятно с ним работать. Это вообще были потрясающие съемки. Мы там и ржали все время, и разговаривали на очень серьезные темы, что-то обсуждали постоянно, где-то спорили и, как мне кажется, творчески сосуществовали.

Из описания сюжета сложно понять, в каком жанре сериал снят. Это будет скорее драма или криминальный детектив в духе «Места встречи…»?

— В том и дело, что это ни драма, ни «Место встречи изменить нельзя», это абсолютно другой жанр. Я даже не знаю, как его определить… Это приключенческий экшен, с элементами драмы, но есть очень много до слез смешных моментов, есть очень серьезные ситуации и ситуации на грани абсурда. Мне кажется, именно этим мне и понравился проект — тем, что он разный.

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

Еще один ваш будущий проект — «Медиатор» — ведь тоже отвечает этому принципу разносторонности? У вас необычная роль — профессионального переговорщика. Что-то можете рассказать об этом сериале?

— Это потрясающий проект, такой вызов с огромным количеством текста. Здесь тоже очень крутой, молодой и амбициозный режиссер-перфекционист. Невероятный оператор, актерский состав: Пересильд, Старшенбаум, Даша МорозЕвгения Павловна Симонова... Любая роль там просто кладезь. Проект скорее драматический, очень стильный, очень современный. Он во многом связан с интернетом и с тем, что сегодня происходит с людьми, которые в него окунаются.

Медиатор
2021/Россия16+драматриллер
Я очень верю в этот проект. На каждую смену прихожу и ухожу, может быть, где-то уставший, где-то выжатый как лимон, но очень радостный, потому что это невероятная планка большого-пребольшого кино.

В начале карьеры вы в основном снимались в комедийных проектах. Сейчас в вашей фильмографии все больше серьезных драматических ролей. Это был осознанный переход, цель перестать ассоциироваться с комедийным артистом?

— Моим осознанным переходом было поступление в Школу-Студию МХАТ. Для меня нет разницы — комедия или драма. Комедия — это драма, когда настолько драматично, что становится смешно. А драма без комедии просто не может существовать. Надо всегда работать, что называется «по теме» и в предлагаемых обстоятельствах, или, как говорил Олег Павлович Табаков, «в долгосрочно предлагаемых обстоятельствах». Главное, чтобы это было, как написано на входе в МХТ: «Проще, легче, выше, веселее».

Андрей Бурковский | Источник: Алексей Молчановский

Как вы в целом уходящий 2020 год для себя оцениваете, подводите какие-то итоги уже?

— Рано пока еще подводить итоги, рано! Сложный очень год. Невероятно много работы — это очень круто. Могу только пожелать всем здоровья — это очень важно. Ничего не бойтесь, прорывайтесь на своей энергии, не грустите! Я сам переболел ковидом. Мне кто-то сказал: «Ты знаешь, что одним из распространенных последствий ковида является депрессия?». Так вот, я тут вывел для себя: как только ты знаешь, что это лишь последствие болезни — депрессия, — то сразу понимаешь, что к тебе это не относится. Не относите это к себе! Больше улыбайтесь и идите только вперед. Я уверен, впереди будет только лучше. Поверьте мне!

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Смертельные иллюзии
1 р.
Тобол (телеверсия)
Дарья Мороз показала себя в «кровавом» гриме на съемках
За час до рассвета
Медиатор
Ирина Горбачева: «Офигенный год, один из лучших в моей жизни»
Доктор Лиза
1 р.
Хороший человек
Стася Милославская: «Я бросила вызов самой себе»
1 р.
Тобол
Трезвый водитель
Собчак, Сафронов, Бурковский на премьере «Смертельных иллюзий»
Андрей Бурковский
Красотка в ударе
Безруков отказался играть насильников и маньяков
Звоните ДиКаприо!
Чиповская, Хаматова, «Хандра»: звезды на премьерах «Кинотавра»
От Янковского до Софьи Эрнст: все звезды МХТ на открытии сезона
Роберт Дауни-мл. заявил об уходе из киновселенной Marvel
Бурковский и Гладких представили «Красотку в ударе»
Мороз сменила имидж ради новой роли: первые фото в образе
Пересильд с молоком, Бурковский, пингвины: первые фото со съемок
Боярская, Петров, Милославская снялись в клипе про самоизоляцию
Бонд откладывается, Шерлок приезжает в Россию: новости недели
Дитковските снимается в новом сериале вместе с Хабенским
От Собчак до Киркорова: все звезды на премьере «Вторжения»
Ходченкова, Асмус, внук Миронова на премьере «Холопа» в Москве
Алексей Чадов: «Я еще могу задать жару»
Юлия Снигирь: «Мечтать о голливудской карьере — глупо»
Собчак взяла интервью у Ленина в новом шоу: кадры с площадки
Энн Хэтэуэй заставили похудеть для первой роли в 16 лет
Александрова стала курьером из доставки еды на съемках фильма
Дапкунайте и Хакамада с дочкой на показе «Человека-паука»
Неузнаваемая Хаматова: первые кадры со съемок «Доктора Лизы»
Кожевникова, Миронова с сыном и Басков на премьере фильма
Цекало с женой, Цыганов со Снигирь: звезды на кинопремии
Собчак, Андреева и Бондарчук на премьере «Трезвого водителя»
Прилучный с женой, Табаков с мамой на премьере «Тобола»
Кожевникова, Дюжев, Пелагея с мужем на премьере «Т-34»
Заворотнюк, Меньшова и другие на юбилее Школы-студии МХАТ
Младшая дочь Михалкова представила свой первый фильм
Джамшут из шоу «Наша Russia» рассказал, как стал бездомным
Ольга Орлова и Айза Анохина на презентации телеканала
Куркова выйдет замуж «за первого встречного»: фото со съемок
Звезда «Последнего богатыря» снимается в новом фильме
Павел Прилучный: «У меня будет совершенно неожиданный образ»
Любовь Аксенова — о «Бывших», похудении и преодолении себя
Дэдпул без маски: Райан Рейнольдс отвечает на дерзкие вопросы
Константин Хабенский: «Не думаю, что я режиссер-диктатор»
Табаков и Муцениеце на съемках фильма «Тобол»: первые кадры
Нагиев, Яковлева, Вахрушев на съемках новых «Елок»: первые кадры
Мухаметов, Аксенова и чудища: как создают грандиозный мир «Комы»
Юлия Снигирь: «Роль Салтычихи далась мне кровью»
Джастин Тимберлэйк: о съемках у Вуди Аллена и пении мимо нот
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
Прилучный рассказал о третьем сезоне «Мажора»
Режиссер «Идеальных незнакомцев» — о новом фильме и своих героях
Новые трейлеры
Земля кочевников
Трейлер №2 (англ., рус.суб.)
Пара из будущего
Трейлер
Полет
Трейлер
ВандаВижен
Тизер (англ.)
Прабабушка легкого поведения. Начало
Трейлер
Батя
Трейлер
Love
Трейлер
Поездка в Америку 2
Трейлер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Уменьшение суммы алиментов 487
Московские новости. 323
Сразу всем 229
Нравится ли Вам отмечать Новый Год ночью?) 187
Леди
Фанаты не узнали Вайкуле и приняли ее за Пугачеву Певица удивила сеть внешностью
Hi-Tech
У наушников Apple нашли странный дефект Под амбушюрами появляется конденсат
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь