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4 февраля 2021, Lenta.Ruновость

Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю

За особняк маньяка-убийцы Буффало Билла заплатили $290 тысяч
Кадр из фильма «Молчание ягнят»

В США продали дом, где снимались эпизоды культового фильма «Молчание ягнят». Особняк, в котором, по сюжету, жил и истязал своих жертв маньяк-убийца Буффало Билл, неизвестный покупатель приобрел за $290 тыс. (22 млн руб.), свидетельствуют данные в базе недвижимости Zillow.

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По оценке аналитиков, рыночная стоимость дома, расположенного в небольшом поселении в штате Пенсильвания, составляет $298,5 тыс. (22,7 млн руб.) — таким образом, покупателю удалось приобрести объект с небольшим дисконтом.

Продажей особняка занималось небольшое агентство недвижимости Berkshire Hathaway HomeServices. Специально для покупателей одна из риелторов опубликовала в своем инстаграм-аккаунте 3D-тур по скандально известному дому:

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Объект экспонировался с осени 2020-го. По словам риелтора, интерес к нему был невероятным. Имя покупателя не раскрывается, однако брокер намекнула, что фанаты «Молчания ягнят» будут «в восторге от того, что планируется сделать с домом».

Триллер «Молчание ягнят» вышел на экраны в 1991 году. Главные роли в фильме исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Лента Джонатана Демме была удостоена пяти премий «Оскар», а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Картина неоднократно признавалась одним из лучших триллеров в истории кино.

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