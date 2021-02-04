Дом из «Молчания ягнят» продали неизвестному покупателю

В США продали дом, где снимались эпизоды культового фильма «Молчание ягнят». Особняк, в котором, по сюжету, жил и истязал своих жертв маньяк-убийца Буффало Билл, неизвестный покупатель приобрел за $290 тыс. (22 млн руб.), свидетельствуют данные в базе недвижимости Zillow.
По оценке аналитиков, рыночная стоимость дома, расположенного в небольшом поселении в штате Пенсильвания, составляет $298,5 тыс. (22,7 млн руб.) — таким образом, покупателю удалось приобрести объект с небольшим дисконтом.
Продажей особняка занималось небольшое агентство недвижимости Berkshire Hathaway HomeServices. Специально для покупателей одна из риелторов опубликовала в своем инстаграм-аккаунте 3D-тур по скандально известному дому:
Объект экспонировался с осени 2020-го. По словам риелтора, интерес к нему был невероятным. Имя покупателя не раскрывается, однако брокер намекнула, что фанаты «Молчания ягнят» будут «в восторге от того, что планируется сделать с домом».
Триллер «Молчание ягнят» вышел на экраны в 1991 году. Главные роли в фильме исполнили Джоди Фостер и Энтони Хопкинс. Лента Джонатана Демме была удостоена пяти премий «Оскар», а также «Серебряного медведя» за лучшую режиссуру на Берлинском кинофестивале. Картина неоднократно признавалась одним из лучших триллеров в истории кино.