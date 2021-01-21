Звезда «Орла и решки» принимала транквилизаторы из-за шоу

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Леся Никитюк раскрыла подробности работы ведущей тревел-шоу «Орел и решка» и призналась, что из-за напряженного графика и опасных ситуаций на съемках ей приходилось некоторое время принимать транквилизаторы. В интервью Дмитрию Гордону телеведущая пояснила, что ее жизнь и здоровье часто подвергались риску:

Я ела все, что не ели другие, я участвовала во всем, в чем отказывались другие участвовать. Я всегда отдавалась этой программе на сто процентов. Мне было страшно, жутко, я не спала, меня трясло. Леся Никитюк

На уточняющий вопрос о том, до сих пор ли она принимает препараты, Никитюк ответила отрицательно. Телеведущая сказала, что прошла минимальный курс, потому что из-за перенапряжения уже не могла контролировать эмоции.

Ведущая добавила, что не раз находилась на грани жизни и смерти и привела в пример два случая. Однажды на выходе из вертолета в Швейцарии ей чуть не снесло голову лопастями. Второй пример — в ходе съемок на Соломоновых островах Никитюк проплыла 30 метров, спасаясь от морских крокодилов. Леся подчеркнула:

Это не тот случай, когда ты наслаждаешься отдыхом. Ты работаешь в кадре и не успеваешь, скажем, посидеть в дорогом кресле в крутом отеле в Монте-Карло или насладиться турецкими огурцами на гобеленах.

Шоу о путешествиях «Орел и решка» выходит в эфир с 2011 года. В разное время ведущими программы также были Жанна Бадоева, Регина Тодоренко, Анастасия Ивлеева, Андрей Бедняков и его жена Настя Короткая, Натали Неведрова, Антон Птушкин и многие другие.