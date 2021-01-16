Арзамасова и Лукин на съемках «Ивановых-Ивановых»: новые фото

Канал СТС готовит к выходу пятый сезон комедийного сериала «Ивановы-Ивановы». В новых эпизодах к Михаилу Трухину, Сергею Бурунову, Семену Трескунову, Александре Флоринской, Анне Уколовой, Алексею Лукину и Юрию Ицкову присоединятся звезды ситкомов «Папины дочки» и «Воронины» — Андрей Леонов и Станислав Дужников.
Дужников исполнит роль брата Антона Иванова (Бурунов), Леонов сыграет ветеринара и по совместительству нового кавалера Лиды (Уколова). Примечательно, что актер, появлявшийся в сериале «Папины дочки», вновь встретился на площадке со своей бывшей экранной дочерью Лизой Арзамасовой.
В ситкоме актриса, напомним, играет девушку Вани Иванова (Лукин). Леонов поделился эмоциями от новой работы с Арзамасовой:
Для меня это большое счастье! Мы, как старые добрые знакомые, скажу даже больше, как родственники, встретились и обнялись. <…> Это действительно очень радостная встреча, которая согрела меня надолго.
Помимо Дужникова и Леонова, в новых эпизодах к касту проекта присоединятся Светлана Колпакова, Карина Разумовская.
Сериал «Ивановы-Ивановы», в центре которого — история двух семей с одинаковыми фамилиями, выходит на телеканале СТС с 2017 года. Премьера нового сезона состоится 25 января в 19.00.