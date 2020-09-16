Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках

Лиза Арзамасова поделилась в сети несколькими кадрами со съемок сериала «Ивановы-Ивановы». На площадке актриса вновь воссоединилась с Андреем Леоновым, который играл отца ее героини в ситкоме «Папины дочки».
Несколько лет мы никак не пересекались! Ни на работе, ни в дружеских компаниях. <…> Андрей Леонов — добрейший, душевнейший, трогательный, талантливый и профессиональный! Люблю! Девчонкам всем нашим — огромный привет!
Сериал «Папины дочки» выходил с 2007 по 2012 год. По сюжету, практикующего психотерапевта Сергея Васнецова бросает жена. Он остается один с пятью дочерьми на руках. Главные роли в сериале, помимо Арзамасовой и Леонова, исполняли Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова.
Также в шоу снимались Нонна Гришаева, Александр Олешко, Александр Самойленко, Татьяна Орлова, Филипп Бледный, Михаил Казаков, Мария Семкина и Александр Горчилин. Звездам ситкома время от времени удается вновь поработать вместе.