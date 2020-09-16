Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
35 фильмов
Виновен! Фильмы про судебные процессы, от которых не оторваться
30 фильмов
30 солнечных комедий про любовь, которые помогут продлить лето
15 фильмов
Асмус, Маркс, мейнстрим: 15 главных фильмов «Венеции 2020»
10 фильмов
Не только «Довод»: 10 самых ожидаемых фильмов сентября
25 фильмов
Скоро в школу: 25 хороших фильмов про учеников и учителей
15 сериалов
Это смело: 15 неожиданных и провокационных российских сериалов
13 сериалов
13 любопытных детективных сериалов последних лет
15 сериалов
Космос, Трамп и Николь Кидман: 15 главных сериалов осени
15 сериалов
Годы чудесные: 15 наших лучших сериалов про школу
20 сериалов
Планы на уикенд: 20 мини-сериалов, которые смотрятся запоем
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
16 сентября 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Арзамасова воссоединилась с экранным папой на съемках

Актриса поработала с Андреем Леоновым на площадке сериала «Ивановы-Ивановы»

Лиза Арзамасова поделилась в сети несколькими кадрами со съемок сериала «Ивановы-Ивановы». На площадке актриса вновь воссоединилась с Андреем Леоновым, который играл отца ее героини в ситкоме «Папины дочки».

Во время загрузки произошла ошибка.
Несколько лет мы никак не пересекались! Ни на работе, ни в дружеских компаниях. <…> Андрей Леонов — добрейший, душевнейший, трогательный, талантливый и профессиональный! Люблю! Девчонкам всем нашим — огромный привет!
Лиза Арзамасова

Сериал «Папины дочки» выходил с 2007 по 2012 год. По сюжету, практикующего психотерапевта Сергея Васнецова бросает жена. Он остается один с пятью дочерьми на руках. Главные роли в сериале, помимо Арзамасовой и Леонова, исполняли Дарья Мельникова, Мирослава Карпович, Анастасия Сиваева, Екатерина Старшова.

Смотрите также

Также в шоу снимались Нонна Гришаева, Александр Олешко, Александр Самойленко, Татьяна Орлова, Филипп Бледный, Михаил Казаков, Мария Семкина и Александр Горчилин. Звездам ситкома время от времени удается вновь поработать вместе

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Андрей Леонов
Папины дочки
Муж Королёвой на съемках «Фитнеса»: фото с площадки
Лиза Арзамасова
Банщикова показала себя на съемках в тюрьме
Сысоева и Галустян снимаются вместе: первые фото
Матвеев в новом образе и беременная Ребенок на съемках сериала
Неузнаваемый Александр Паль на съемках: первое фото в образе
Снигирь и Шагин играют супругов в необычной фантастике: репортаж
Екатерину Волкову «состарили» для новой роли
Кристина Асмус пошутила об очередном раздевании на камеру
Навка и Загитова на съемках шоу «Ледниковый период»
Порошина и Трубинер играют семейную пару: фото с площадки
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Собчак снялась в сериале «257 причин, чтобы жить»: первые фото
Лядова, Александрова, Богомолов на съемках сериала Бондарчука
Безумный трюк: 58-летний Том Круз прыгнул со скалы с мотоциклом
Мода и любовь: Порошина и внучка Талызиной на съемках сериала
Ольга Картункова снова поправилась ради новой роли
Заболевший коронавирусом Паттинсон прервал съемки «Бэтмена»
Елена Валюшкина сменила имидж ради роли
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
Джонни Депп попросил отложить суд с Эмбер Херд из-за съемок
Ивлеева показала себя в купальнике на съемках «Орла и решки»
Аверин, Джанабаева, Гришаева на съемках шоу «Три аккорда»
Михалкова и Яценко на съемках фильма-погони: репортаж с площадки
Гарик Харламов привел дочь на съемки нового сериала
Отец Дарьи Мороз стал режиссером третьего сезона «Содержанок»
Наталия Орейро предстала в образе Мэрилин Монро
Муцениеце, Глюкоза, Тодоренко с мужем снялись в телешоу
Лиза Арзамасова показала себя без макияжа на съемках сериала
Тодоренко расплакалась на репетиции «Ледникового периода»
Асмус примерила необычный образ на съемках шоу: первые фото
Кирилл Плетнев получил новую роль: первые фото со съемок
Андрейченко показала архивные кадры со съемок с Абдуловым
Боярская освоила игру на флейте ради роли в сериале
Звезда «Игры престолов» забрала домой трон со съемок
Лещенко и Ваенга на съемках шоу «Голос 60+»: первые фото
85-летняя Фрейндлих приняла участие в шоу «На дачу!»
Генри Кавилл вернулся к роли Ведьмака и показал фото со съемок
Вячеслав Макаров и Аделина Сотникова снялись в сериале о счастье
Асмус снимается в дебютном фильме Чадова: репортаж с площадки
Глюкоза показала себя в откровенном образе на съемках
Деми Мур показала фото 24-летней давности со съемок с дочерью
Гагарина показала себя на съемках «Голоса»
Гарик Харламов играет гусара Рыльского в новом сериале
Киану Ривз рассказал о съемках «Матрицы 4»
Равшана Куркова показала новый образ после кинопроб
Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
Петросяна обеспокоили отмены концертов из-за пандемии
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Регина Тодоренко рассказала о травме партнера по шоу на льду
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Королева русского джаза: Ларисе Долиной — 65 10 сентября Лариса Долина празднует юбилей
Дети
75-летний Петросян впервые показал сына от Брухуновой (фото) Артист недавно стал отцом во второй раз
Леди
Тарзан признался, что изменил Королевой Сергей Глушко записал видеообращение.
Hi-Tech
Инноваций нет, но вы это купите. Появление Apple Watch SE и iPad Air — олицетворение новой эпохи В чем причина?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь