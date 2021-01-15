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15 января 2021, Lenta.Ruновость

Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»

Актеру Питеру Марку Ричману было 93 года
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9
фотографий
9
фотографий

Американский актер Питер Марк Ричман скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Артист умер в своем доме от естественных причин. Ему было 93 года.

Питер Марк Ричман приобрел наибольшую известность как исполнитель роли Ченнинга-Крейтона «СиСи» Кэпвелла в культовом сериале «Санта-Барбара». Помимо этого, он снимался в шоу «Рыцарь дорог», «Беверли-Хиллз 90210», «Династия», «Звездный путь: Следующее поколение», а также в фильмах «Дружеское увещевание», «Пятница 13 — Часть 8: Джейсон штурмует Манхэттен» и «Черная орхидея».

Всего актер принимал участие в работе над более чем 130 проектами. Кроме того, он озвучивал героев в мультсериалах «Бэтмен будущего», «Супермен» и «Человек-паук».

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