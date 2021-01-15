Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»

Американский актер Питер Марк Ричман скончался в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Артист умер в своем доме от естественных причин. Ему было 93 года.

Всего актер принимал участие в работе над более чем 130 проектами. Кроме того, он озвучивал героев в мультсериалах «Бэтмен будущего», «Супермен» и «Человек-паук».