СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках

Том Круз в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

В сети появилась информация о том, что Том Круз купил двух дорогостоящих роботов, которые будут патрулировать съемочную площадку боевика «Миссия: невыполнима 7» и следить за тем, как члены съемочной группы соблюдают протоколы безопасности, связанные с пандемией коронавируса. Работа над фильмом в январе должна возобновиться в Великобритании, затем команда ленты планирует отправиться в Дубай. Инсайдер рассказал газете The Sun:

Роботы действительно сложные — и довольно устрашающие. Они как Терминаторы , только не такие жестокие.

По данным источника, роботы, кроме прочего, будут координировать проведение на площадке тестов на коронавирус.

Напомним, ранее Том Круз выругался на коллег на площадке фильма «Миссия: невыполнима 7» из-за несоблюдения «коронавирусных» правил безопасности. После этого, по данным СМИ, проект покинули пять членов съемочной группы. После того как в сети раскритиковали поведение Круза, артиста поддержал Джордж Клуни.