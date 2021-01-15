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15 января 2021, Кино Mail.ruновостьСъемки

СМИ: Том Круз купил роботов для слежки за коллегами на съемках

Актер и продюсер беспокоится за соблюдение на площадке правил безопасности, связанных с пандемией
Том Круз в фильме «Миссия невыполнима: Протокол Фантом»

В сети появилась информация о том, что Том Круз купил двух дорогостоящих роботов, которые будут патрулировать съемочную площадку боевика «Миссия: невыполнима 7» и следить за тем, как члены съемочной группы соблюдают протоколы безопасности, связанные с пандемией коронавируса. Работа над фильмом в январе должна возобновиться в Великобритании, затем команда ленты планирует отправиться в Дубай. Инсайдер рассказал газете The Sun:

Новость
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Роботы действительно сложные — и довольно устрашающие. Они как Терминаторы, только не такие жестокие.

По данным источника, роботы, кроме прочего, будут координировать проведение на площадке тестов на коронавирус.

Напомним, ранее Том Круз выругался на коллег на площадке фильма «Миссия: невыполнима 7» из-за несоблюдения «коронавирусных» правил безопасности. После этого, по данным СМИ, проект покинули пять членов съемочной группы. После того как в сети раскритиковали поведение Круза, артиста поддержал Джордж Клуни.

В серии боевиков «Миссия: невыполнима» на данный момент — шесть фильмов с Томом Крузом в главной роли. Премьера седьмого должна состояться в 2021 году. Планируется выпустить также восьмой фильм.

Все части франшизы «Миссия невыполнима»
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