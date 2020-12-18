Джордж Клуни поддержал обругавшего съемочную группу Тома Круза

Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма встанет, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность.

Однако актер и режиссер отметил, что если бы подобное произошло на его съемочной площадке, он бы отреагировал иначе. «То, как повел себя Круз — просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я. К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого», — добавил Клуни.