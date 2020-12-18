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18 декабря 2020, Lenta.Ruновость

Джордж Клуни поддержал обругавшего съемочную группу Тома Круза

После скандала на площадке пять членов команды покинули проект
Джордж Клуни, Том Круз | Источник: Legion-Media.ru

Джордж Клуни поддержал Тома Круза, обругавшего нецензурными словами съемочную группу фильма «Миссия: невыполнима 7». Об этом сообщает интернет-издание E! Online. Клуни сказал в интервью, что, по его мнению, Круз поступил правильно:

Он не перегнул палку. В данной ситуации он несет за всех ответственность, так что он абсолютно прав. Если производство фильма встанет, многие потеряют работу. Люди должны понимать это и нести ответственность.
Джордж Клуни
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Однако актер и режиссер отметил, что если бы подобное произошло на его съемочной площадке, он бы отреагировал иначе. «То, как повел себя Круз — просто не в моем стиле, могу только предполагать, как отреагировал бы я. К тому же мы не знаем всех обстоятельств. Может быть, его коллеги уже десять раз нарушали правила до этого», — добавил Клуни.

Ранее голливудский актер Том Круз выругался на членов съемочной группы фильма «Миссия: невыполнима 7», нарушивших правила социального дистанцирования на площадке в Великобритании. Запись его брани слили в сеть. По сообщениям Toronto Sun, после скандала пять членов команды покинули проект.

Напомним, в феврале съемки седьмого фильма франшизы «Миссия: невыполнима» были приостановлены из-за вспышки коронавируса, однако позднее их возобновили.

В серии боевиков «Миссия: невыполнима» на данный момент — шесть фильмов с Томом Крузом в главной роли. Премьера седьмого должна состояться в 2021 году. Планируется выпустить также восьмой фильм.

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