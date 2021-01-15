Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
15 января 2021, Lenta.RuстатьяЦитаты

Памяти Бориса Грачевского: яркие цитаты о детях, юморе и жизни

Сценарист, продюсер и режиссер скончался Москве на 72-м году из-за осложнений после коронавирусной инфекции
15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий

Главным детищем Бориса Грачевского без преувеличения можно назвать киножурнал «Ералаш», вдохновленный примером «Фитиля» альманах юмористических, пародийных и воспитательных короткометражек для детской аудитории. На смешных и поучительных, остроумных и абсурдных творениях Грачевского в «Ералаше» выросло несколько поколений россиян — о чем сам он прекрасно знал и поэтому не лез за словом в карман в разговорах о детях, кино и жизни. Вспоминаем самые запоминающиеся высказывания Бориса Грачевского.

В моем паспорте в графе «место рождения» написано: «Дом отдыха Полушкино». Увидев эту запись, люди меня обычно спрашивают: «Что, твои родители там „доотдыхались“ до такой степени?» Просто мои родители там работали.
Борис Грачевский

«Я — еврей с любой стороны. Корни у меня витебские, клинцовские. Мама у меня Жарковская, а Грачевский я по папе. Так что куда ни плюнь — одни евреи».

Приобрести чувство юмора невозможно. Это все равно, что родиться евреем или китайцем.

«Я знаю все анекдоты до одного. Назовите любую тему, и я расскажу вам анекдот».

«Начинал я свою кино-жизнь на киностудии Горького. Устроился туда на работу грузчиком. Потом меня заметил и забрал к себе на работу великий Александр Роу».

Я не попадал на телевидение, я попал в кино, а это большая разница. Телевидение – это «сегодня», а кино – это «вечно». В кино другая система взаимоотношений со зрителем.

«Шел 1974 год. Был "Фитиль" — сатирический киножурнал для взрослых. И возникла идея выпускать такой же и для детей, под названием "Фитилек". Эта идея долго бродила по коридорам Госкино и в конце концов превратилась в приказ. Делать "Фитилек" поручили сценаристу Александру Хмелику. Но название пришлось поменять.

Во время загрузки произошла ошибка.

Оно не понравилось Сергею Михалкову — главному редактору "Фитиля". Наверное, ему тут почудилась конкуренция. Мы долго думали, как назвать. И тут Маша Хмелик, дочка Александра Григорьевича, вдруг говорит: "А может — "Ералаш"?" И нам с Хмеликом это название очень понравилось. Но Ермаш, председатель Госкино, сначала воспротивился: "Ну зачем так вызывающе? Назовите... ну, скажем, "Уголек". В конце концов мы его уломали». 

Говорят, «Ералаш» — еврейский журнал. Никакой он не еврейский, он — вне национальности. Пусть даже антисемиты смеются… под нашу дудку.

«Когда мы начинали "Ералаш", он был адресован десятилетним, а теперь и пятилетние его смотрят. Мы делаем сюжеты для детей разного возраста. И в каждый сюжет стараемся заложить какую-то важную мысль».

Я испытываю удовольствие от того, что люди, увидев меня, улыбаются. Потому что за моей скромной персоной стоит доброе, симпатичное дело. Я делаю его с сердцем. Это самое большое удовольствие — работать и любить то, что делаешь.

«"Ералаш" развивается, живет вместе со страной. Появились новые объекты: пейджеры, мобильные телефоны. Я очень долго не допускал их в сюжеты: это ведь увидят и дети, которые живут в селе, а у них и телевидение едва ловится. Я за них переживаю и не хочу, чтобы они завидовали ребенку, у которого мобильник стоит бешеных денег. Я искренне люблю всех детей, мне важно, чтобы они ушли в хорошем настроении и чему-то научившись. Иногда мы работаем на грани фола, хулиганим, но только чтобы подразнить».

Во время загрузки произошла ошибка.
Мы все думали, поиграемся годик, ну два максимум… Но уже первый «Ералаш» был, как бомба! Так до нас никто не делал. Мы настолько любили то, что делали для детей и о детях, что продолжали и продолжали снимать выпуски. Журнал хорошо принимают, его любят. Это дает силы.

«Машины времени пока не существует, но есть "Ералаш", а чтобы снова увидеть мир глазами ребенка, достаточно посмотреть несколько серий этого замечательного киножурнала».

Юмор всегда должен меняться. Ничего сегодня нет смешного в тех шутках, которые были у Райкина, Хазанова. Все меняется: меняется жизнь, меняется мировоззрение.

«Кто-то говорит, мол, раньше "Ералаш" был лучше, но это из той категории, что раньше и сметана была лучше. Вы все время ждете этого восприятия, а мы спим и видим новые темы. Например, когда директор школы завидует девочке, потому что у нее двадцать тысяч подписчиков, а у него мало. И он предлагает ей делать совместные проекты. Вот она — сегодняшняя история».

Мы теряем поколение, оно американизируется, для них наш родной Чебурашка становится менее дорог, чем всякие жуткие твари.

«Я совершенно не чувствую, что мне 286 лет. Абсолютно во всем мне нравится то, что нравилось, у меня ничего не меняется, наверное, точно совершенно не могу так унюхивать, как раньше, у меня был нюх, как у зюскиндского парфюмера, я пока так же вижу, ну, нормально держусь. Просто мне очень интересно жить, я страшно любопытен до жизни, мне все интересно».

«Кроме народа, нас никто не любит» — эту фразу Людмилы Гурченко я могу сказать применительно к себе.
Новость
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому

«У меня была грандиозная история на отдыхе в Шарм-эль-Шейхе. Я шел как-то вечером и пел себе под нос. Ко мне подбежал официант и стал упрашивать: "Ну спой еще, спой!" Я ответил, что не певец, попытался ему показать на пальцах, чем я занимаюсь. В этот момент появился другой официант и сказал: "Он не певец, он режиссер русского Микки-Мауса"».

Я всегда цитирую Владимира Высоцкого: "Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним". Мне, наверное, уже есть.

«Я хочу услышать свой голос, что-то сделать, оставить важное, нужное, полезное. Нельзя жить, не оставляя след. Я хочу что-то сказать, что-то объяснить, чем старше я становлюсь, тем больше мне хочется отдать то, что я знаю. Как говорили древние, "что оставил, то пропало, что отдал, то твое". Вот мне хочется понять, для чего я это все нажил, и как могу это отдать».

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Борис Грачевский
Ералаш
Галкин, Бледанс, Безрукова и другие скорбят по Грачевскому
Умер один из создателей «Ну, погоди!» Александр Курляндский
На 76-м году жизни умер исполнитель роли Бобы Фетта
Культовый корейский режиссер Ким Ки Дук умер из-за коронавируса
Умер актер Борис Плотников
25 цитат Вуди Аллена о жизни и смерти, старости и неврозе
Актер Дэвид Проуз умер на 86-м году жизни
Умерла актриса из сериала «Богатые тоже плачут»
Названа самая узнаваемая киноцитата
«Он сделал из меня актера»: Певцов и другие скорбят по Виктюку
В Москве овациями проводили Армена Джигарханяна
Сын Киркорова намеренно провалил пробы в «Ералаш»
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего
«Юмор осиротел»: друзья и коллеги вспоминают Михаила Жванецкого
Самый первый, самый лучший Бонд: памяти Шона Коннери
Дмитрий Певцов почтил память Николая Караченцова
Умерла 93-летняя народная артистка Ирина Скобцева
Умерла «девушка Бонда» Маргарет Нолан
115 лет Грете Гарбо: пронзительные цитаты и роскошные фото дивы
Умерла 82-летняя звезда «Игры престолов»
Продюсер рассказал о будущем «Ворониных» после смерти Клюева
Пересильд, Арзамасова и другие скорбят по Сергею Колтакову
Жена Смехова показала кадры с последних съемок Печерниковой
«Мы осиротели»: коллеги скорбят об уходе Бориса Клюева
Умерла сыгравшая в «Терминаторе 2» сестра-близнец Линды Хэмилтон
Умерла итальянская актриса Франка Валери
Умерла 104-летняя звезда фильма «Унесенные ветром»
Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Тело пропавшей без вести актрисы Наи Риверы нашли в озере
Умерла жена Джона Траволты
33-летняя звезда сериала «Лузеры» пропала без вести
Памяти Эннио Морриконе: 8 бессмертных мелодий из фильмов
Умер сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец» актер
Соведущей Галустяна в «Детском КВН» стала 8-летняя Ева Смирнова
Умерла режиссер популярных сериалов с Уизерспун и Энистон
Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»
В чем сила, брат? Культовые цитаты и кадры из «Брата 2»
Умер актер из фильмов «Миллионер из трущоб» и «Жизнь Пи»
Умерла сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса
И в бровь, и в глаз: 16 фраз из фильмов Тарантино на каждый день
Голливудский актер Марк Блум умер из-за коронавируса
Звезда советского кино Инна Макарова умерла на 94-м году жизни
Саре Джессике Паркер — 55: яркие роли и коронные фразы Кэрри
Актриса из «Секса в большом городе» умерла на 87-м году жизни
Сын Нагиева, Лопырева, Шпица на премьере комедии о любви
Энтони Хопкинсу — 82: подборка мудрых цитат актера
«Я очень счастливый человек»: какой мы запомним Галину Волчек
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Умерла автор песни из «Друзей»
Новые трейлеры
Аферистка
Дублированный трейлер
Белый снег
Трейлер
Дикая парочка
Дублированный трейлер
Блаженство
Трейлер (англ.)
Кларисса
Трейлер (англ.)
Афера Оливера Твиста
Дублированный трейлер
Сквозь снег
Трейлер (англ.)
Малкольм и Мари
Трейлер (рус.суб.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Популярные темы на «Детях»
Как будто не со мной. Что делать? Моя мама тайно покрестила мою дочь 537
Со старым новым годом! Картинки. 431
Забавные картинки 240
Развод 176
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь