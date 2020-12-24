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24 декабря 2020, Кино Mail.ruновость

Мэлу Гибсону запретили толстеть для роли Санты

Режиссеры забеспокоились, что актер «доведет себя до ожирения»
Мэл Гибсон в фильме «Охота на Санту»

Режиссеры фильма «Охота на Санту» Йен и Эштон Нелмсы запретили Мэлу Гибсону набирать вес для роли Санта-Клауса, посчитав актера и без того достаточно тучным, сообщает издание The Sun. Изначально Гибсон планировал есть перед съемками больше, чем обычно, но постановщики посчитали, что в таком случае он «доведет себя до ожирения». Актер рассказал:

Я достаточно тучный. Но я спросил у ребят: «Стоит ли мне есть побольше мороженого и печенья?» Они ответили, что я и так идеален для роли: делать ничего не нужно.
Мэл Гибсон

Лента «Охота на Санту» в оригинале называется Fatman, что переводится на русский язык как «Толстяк». Режиссеры подчеркнули, что такое название — не причина перебарщивать с набором веса.

По сюжету новой картины, избалованный двенадцатилетний мальчик оказывается раздосадован тем, что Санта-Клаус подарил ему на Рождество кусок угля. Желая проучить наглого толстяка, мальчик нанимает киллера.

Охота на Санту
2020/США, Канада, Великобритания18+комедиятриллербоевик
Моя оценка

Мэл Гибсон — актер, режиссер, лауреат «Оскара» и «Золотого глобуса». Он снялся фильмах «Мэверик», «Чего хотят женщины», а также в трилогии «Безумный Макс» и картине «Храброе сердце», которую поставил сам.

«Охота на Санту» выходит в российский прокат 31 декабря.

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