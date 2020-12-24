Мэлу Гибсону запретили толстеть для роли Санты

Режиссеры фильма «Охота на Санту» Йен и Эштон Нелмсы запретили Мэлу Гибсону набирать вес для роли Санта-Клауса, посчитав актера и без того достаточно тучным, сообщает издание The Sun. Изначально Гибсон планировал есть перед съемками больше, чем обычно, но постановщики посчитали, что в таком случае он «доведет себя до ожирения». Актер рассказал: