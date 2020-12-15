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15 декабря 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»

Звезды представили сиквел фильма «Громкая связь»
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23
фотографии

В Москве прошла звездная премьера ленты «Обратная связь» режиссера Алексея Нужного. Фильм представили публике исполнители главных ролей — Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова и актеры «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.

Гостями мероприятия стали также актрисы Полина Гренц и Ангелина Стречина, режиссеры Эдуард Оганесян, Алексей Чупов и Наташа Меркулова, певица Tatarka (Ирина Смелая), участница «Дома 2» Нелли Ермолаева и звезда «Ворониных» Мария Ильюхина.

Обратная связь
2020/Россия16+комедия

«Обратная связь» — сиквел драмеди «Громкая связь» 2019 года (эта лента, в свою очередь, была российским ремейком итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»). Зрителей ждет продолжение истории о компании друзей, которые узнали друг о друге много нового благодаря громкой связи на телефонах. На этот раз герои вновь собираются за ужином, чтобы вместе отпраздновать Новый год, но праздничный вечер таит в себе много сюрпризов.

Фильм выйдет на экраны 17 декабря.

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Мария Ильюхина
Мария Миронова
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