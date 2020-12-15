Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»

В Москве прошла звездная премьера ленты «Обратная связь» режиссера Алексея Нужного. Фильм представили публике исполнители главных ролей — Мария Миронова, Ирина Горбачева, Анастасия Уколова и актеры «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин и Александр Демидов.
Гостями мероприятия стали также актрисы Полина Гренц и Ангелина Стречина, режиссеры Эдуард Оганесян, Алексей Чупов и Наташа Меркулова, певица Tatarka (Ирина Смелая), участница «Дома 2» Нелли Ермолаева и звезда «Ворониных» Мария Ильюхина.
«Обратная связь» — сиквел драмеди «Громкая связь» 2019 года (эта лента, в свою очередь, была российским ремейком итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»). Зрителей ждет продолжение истории о компании друзей, которые узнали друг о друге много нового благодаря громкой связи на телефонах. На этот раз герои вновь собираются за ужином, чтобы вместе отпраздновать Новый год, но праздничный вечер таит в себе много сюрпризов.
Фильм выйдет на экраны 17 декабря.