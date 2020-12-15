Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»

«Обратная связь» — сиквел драмеди «Громкая связь» 2019 года (эта лента, в свою очередь, была российским ремейком итальянского фильма «Идеальные незнакомцы»). Зрителей ждет продолжение истории о компании друзей, которые узнали друг о друге много нового благодаря громкой связи на телефонах. На этот раз герои вновь собираются за ужином, чтобы вместе отпраздновать Новый год, но праздничный вечер таит в себе много сюрпризов.