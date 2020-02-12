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12 февраля 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой

Продолжение адаптации «Идеальных незнакомцев» выйдет в конце 2020 года

Режиссер Алексей Нужный приступил к съемкам сиквела картины «Громкая связь». Грядущая картина получила название «Обратная связь», к своим ролям вернулись участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, а также Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова.

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Первая часть комедии, являющаяся российской адаптацией итальянской комедии «Идеальные незнакомцы», рассказывала о домашней вечеринке старых друзей, которые, кажется, знают друг о друге все.

Три пары и один холостяк решают сыграть в игру, в которой каждое сообщение на их мобильные зачитывается вслух, а на звонки следует отвечать по громкой связи. Непринужденный вечер превращается в испытание откровениями.

Сюжет «Обратной связи», предположительно, будет разворачиваться во время Нового года. Релиз комедии назначен на 17 декабря 2020 года.

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