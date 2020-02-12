«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой

Первая часть комедии, являющаяся российской адаптацией итальянской комедии « Идеальные незнакомцы », рассказывала о домашней вечеринке старых друзей, которые, кажется, знают друг о друге все.

Три пары и один холостяк решают сыграть в игру, в которой каждое сообщение на их мобильные зачитывается вслух, а на звонки следует отвечать по громкой связи. Непринужденный вечер превращается в испытание откровениями.