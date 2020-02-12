«Квартет И» приступил к съемкам «Громкой связи» с Мироновой

Режиссер Алексей Нужный приступил к съемкам сиквела картины «Громкая связь». Грядущая картина получила название «Обратная связь», к своим ролям вернулись участники «Квартета И» Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, а также Ирина Горбачева, Мария Миронова и Анастасия Уколова.
Первая часть комедии, являющаяся российской адаптацией итальянской комедии «Идеальные незнакомцы», рассказывала о домашней вечеринке старых друзей, которые, кажется, знают друг о друге все.
Три пары и один холостяк решают сыграть в игру, в которой каждое сообщение на их мобильные зачитывается вслух, а на звонки следует отвечать по громкой связи. Непринужденный вечер превращается в испытание откровениями.
Сюжет «Обратной связи», предположительно, будет разворачиваться во время Нового года. Релиз комедии назначен на 17 декабря 2020 года.